В России снова обновился максимум по выявленным случаям коронавируса за сутки: федеральный оперативный штаб сообщил о 17 717 заболевших в 85 регионах. Рекордным стало и число летальных случаев за сутки - 366. Данные были опубликованы с опозданием на час: обычно они обновляются в 10:30 - 10:40.
Всего в стране выявлено 1 581 693 заболевших и 27 301 умерших. В Москве прирост заболевших за сутки снова приблизился к 5 тысячам, составив 4906 человек. Накануне было выявлено 3670 заболевших, а глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. За сутки в столице скончались 66 пациентов.
По выздоровлению за сутки в России выписано 14 740 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 186 041.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 4906 (66)
Санкт-Петербург - 758 (34)
Московская область - 514 (11)
Нижегородская область - 386 (13)
Архангельская область - 319 (1)
Ростовская область - 312 (16)
Воронежская область - 292 (10)
Свердловская область - 290 (7)
Красноярский край - 288 (6)
Иркутская область - 228 (12)
Республика Коми - 225
Республика Крым - 225 (5)
Забайкальский край - 221 (5)
Хабаровский край - 220
Алтайский край - 216 (6)
Томская область - 212 (3)
Республика Бурятия - 211 (8)
Ульяновская область - 204 (7)
Мурманская область - 197 (6)
Ханты-Мансийский АО - 197 (3)
Республика Алтай - 197
Волгоградская область - 196 (1)
Саратовская область - 194 (2)
Ставропольский край - 192 (3)
Омская область - 192 (4)
Приморский край - 187 (2)
Республика Саха (Якутия) - 185 (5)
Ямало-Ненецкий АО - 182 (2)
Новосибирская область - 178 (4)
Оренбургская область - 177 (10)
Кемеровская область - 174 (4)
Пензенская область - 168 (3)
Самарская область - 167 (8)
Пермский край - 162 (5)
Кировская область - 150 (1)
Челябинская область - 148 (2)
Брянская область - 147 (3)
Тверская область - 142 (5)
Ленинградская область - 138
Тюменская область - 138 (1)
Республика Хакасия - 137 (5)
Краснодарский край - 132 (6)
Амурская область - 128
Орловская область - 122
Курская область - 121 (7)
Астраханская область - 120 (3)
Ярославская область - 118
Удмуртская Республика - 118 (8)
Республика Карелия - 117 (1)
Псковская область - 115 (1)
Ивановская область - 113 (3)
Костромская область - 112 (13)
Смоленская область - 111 (5)
Тульская область - 109 (3)
Калужская область - 107
Белгородская область - 102
Калининградская область - 102 (4)
Рязанская область - 101
Владимирская область - 97 (2)
Вологодская область - 96
Республика Калмыкия - 94 (2)
Сахалинская область - 93
Тамбовская область - 90 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 90 (2)
Карачаево-Черкесская Республика - 88 (3)
Республика Дагестан - 87 (2)
Республика Башкортостан - 85
Новгородская область - 84
Липецкая область - 82 (1)
Республика Тыва - 80
Курганская область - 79 (1)
Севастополь - 74 (2)
Республика Адыгея - 72 (1)
Республика Мордовия - 67
Республика Ингушетия - 61 (1)
Республика Северная Осетия - 59
Чувашская Республика - 58 (3)
Камчатский край - 50
Республика Татарстан - 46 (1)
Магаданская область - 46
Республика Марий Эл - 45
Еврейская АО - 39
Ненецкий АО - 18
Чеченская Республика - 11 (1)
Чукотский АО - 6