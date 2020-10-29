ВСЕ ФОТО В России снова обновился максимум по выявленным случаям коронавируса за сутки: федеральный оперативный штаб сообщил о 17 717 заболевших в 85 регионах. Рекордным стало и число летальных случаев за сутки - 366

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы Всего в стране выявлено 1 581 693 заболевших и 27 301 умерших. В Москве прирост заболевших за сутки снова приблизился к 5 тысячам, составив 4906 человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин Накануне было выявлено 3670 заболевших, а глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. За сутки в столице скончались 66 пациентов

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Юлия Иванко

В России снова обновился максимум по выявленным случаям коронавируса за сутки: федеральный оперативный штаб сообщил о 17 717 заболевших в 85 регионах. Рекордным стало и число летальных случаев за сутки - 366. Данные были опубликованы с опозданием на час: обычно они обновляются в 10:30 - 10:40.

Всего в стране выявлено 1 581 693 заболевших и 27 301 умерших. В Москве прирост заболевших за сутки снова приблизился к 5 тысячам, составив 4906 человек. Накануне было выявлено 3670 заболевших, а глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. За сутки в столице скончались 66 пациентов.

По выздоровлению за сутки в России выписано 14 740 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 186 041.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 4906 (66)

Санкт-Петербург - 758 (34)

Московская область - 514 (11)

Нижегородская область - 386 (13)

Архангельская область - 319 (1)

Ростовская область - 312 (16)

Воронежская область - 292 (10)

Свердловская область - 290 (7)

Красноярский край - 288 (6)

Иркутская область - 228 (12)

Республика Коми - 225

Республика Крым - 225 (5)

Забайкальский край - 221 (5)

Хабаровский край - 220

Алтайский край - 216 (6)

Томская область - 212 (3)

Республика Бурятия - 211 (8)

Ульяновская область - 204 (7)

Мурманская область - 197 (6)

Ханты-Мансийский АО - 197 (3)

Республика Алтай - 197

Волгоградская область - 196 (1)

Саратовская область - 194 (2)

Ставропольский край - 192 (3)

Омская область - 192 (4)

Приморский край - 187 (2)

Республика Саха (Якутия) - 185 (5)

Ямало-Ненецкий АО - 182 (2)

Новосибирская область - 178 (4)

Оренбургская область - 177 (10)

Кемеровская область - 174 (4)

Пензенская область - 168 (3)

Самарская область - 167 (8)

Пермский край - 162 (5)

Кировская область - 150 (1)

Челябинская область - 148 (2)

Брянская область - 147 (3)

Тверская область - 142 (5)

Ленинградская область - 138

Тюменская область - 138 (1)

Республика Хакасия - 137 (5)

Краснодарский край - 132 (6)

Амурская область - 128

Орловская область - 122

Курская область - 121 (7)

Астраханская область - 120 (3)

Ярославская область - 118

Удмуртская Республика - 118 (8)

Республика Карелия - 117 (1)

Псковская область - 115 (1)

Ивановская область - 113 (3)

Костромская область - 112 (13)

Смоленская область - 111 (5)

Тульская область - 109 (3)

Калужская область - 107

Белгородская область - 102

Калининградская область - 102 (4)

Рязанская область - 101

Владимирская область - 97 (2)

Вологодская область - 96

Республика Калмыкия - 94 (2)

Сахалинская область - 93

Тамбовская область - 90 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 90 (2)

Карачаево-Черкесская Республика - 88 (3)

Республика Дагестан - 87 (2)

Республика Башкортостан - 85

Новгородская область - 84

Липецкая область - 82 (1)

Республика Тыва - 80

Курганская область - 79 (1)

Севастополь - 74 (2)

Республика Адыгея - 72 (1)

Республика Мордовия - 67

Республика Ингушетия - 61 (1)

Республика Северная Осетия - 59

Чувашская Республика - 58 (3)

Камчатский край - 50

Республика Татарстан - 46 (1)

Магаданская область - 46

Республика Марий Эл - 45

Еврейская АО - 39

Ненецкий АО - 18

Чеченская Республика - 11 (1)

Чукотский АО - 6

