Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин умер в результате осложнений пневмонии на фоне коронавируса в возрасте 61 года."Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что сегодня, 29 октября, после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы Башкирии.

Он отметил, что глава республики выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.

Мстафин стал первым в России мэром города-миллионика, скончавшимся от этого заболевания. Из высокопоставленных чиновников кроме него, вскоре после увольнения со своего поста скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Мустафин родился 4 мая 1959 года в селе Староихсаново Чекмагушевского района Башкирии. Окончил Уфимский техникум легкой промышленности, Уфимский авиационный институт. Работал в системе "Газпрома".

Осенью 2018 года Мустафин стал мэром Уфы. Его кандидатура была поддержана партией "Единая Россия", в марте этого года он вступил в нее.

Награжден почетной грамотой Республики Башкортостан, Благодарностью Минэнерго РФ, почетной грамотой уфимского горсовета, благодарностью ОАО "Газ-Сервис" (2001), памятной юбилейной медалью "450 лет добровольного вхождения Башкирии в состав России".