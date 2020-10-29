Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Минюст провел внеплановую проверку по требованию прокуратуры Москвы и заявил, что выявил иностранное финансирование

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Фонд содействия правовому просвещению населения "Лига избирателей" включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Как отмечают "Открытые медиа", в самом фонде рассказали, что организация попала в список иностранных агентов из-за пожертвования в 225 рублей, которое в июле 2019 года сделала в его адрес некая гражданка Молдовы. Фонд собирает пожертвования от граждан на поддержку общественного наблюдения за выборами, в том числе мероприятия с участием общественного движения "Голос".

В фонде отметили, что после Единого дня голосования 13 сентября столичный Минюст провел внеплановую проверку по требованию прокуратуры Москвы и заявил, что выявил иностранное финансирование. При этом документов, подтверждающих иностранное гражданство жертвователя, фонду предоставлено не было.

Как отмечает исполнительный директор фонда Виталий Аверин, фонд, как и любая другая российская НКО, не имеет возможности проверять гражданство жертвователей, но пожертвование было возвращено сразу после получения информации от Минюста. Кроме того, Минюст решил приписать к политической деятельности фонда мероприятия по подготовке наблюдателей и группу в Facebook, которая не имеет отношения к фонду.

Фонд готовит свои возражения, будет оспаривать включение в реестр и подаст заявление об исключении из реестра. Как заявил сопредседатель движения "Голос" Станислав Андрейчук, "Лига избирателей" последние годы действительно была партнёром "Голоса", собирая пожертвования российских граждан на наблюдение за выборами. При этом сумма в 225 рублей, которая послужила основанием для включения в реестр иноагентов, стала единственным источником иностранных денег среди нескольких миллионов рублей пожертвований от российских граждан.

Фонд был учрежден в 2013 году. В число учредителей "Лиги избирателей" входили журналисты Леонид Парфенов, Ольга Романова, музыкант Юрий Шевчук, писатели Людмила Улицкая, Борис Акунин, блогеры Рустем Адагамов, Илья Варламов. Создание фонда поддерживал Алексей Кудрин. Согласно данным ФНС, учредителем фонда "Лига Избирателей" сейчас является журналист Сергей Пархоменко.

Понятие "иностранный агент" было впервые внесено в резонансный закон о некоммерческих организациях (НКО), принятый в 2012 году. Ужесточением законодательства власть ответила на волну протестов (так называемое "белоленточное движение" или "снежная революция"). Закон об НКО-иноагентах обязывает все некоммерческие организации, получающие денежные средства из-за рубежа и принимающие участие в политической деятельности, регистрироваться в качестве "иноагентов". В течение нескольких лет Минюст признал таковыми более 50 организаций, в том числе правозащитного профиля.

Многие отечественные НКО неоднократно выражали несогласие с таким положением и обращались в этой связи с жалобами в различные инстанции, в том числе в Европейский суд по правам человека. При этом долгое время было невозможно выйти из списка "иноагентов". Закон, который позволил это делать, появился лишь в феврале 2015 года.

Кроме того, власти России огласили патриотический "стоп-лист", в который вошли "нежелательные" организации. В июне 2015 года вступил в силу закон, который позволяет присваивать иностранным и международным неправительственным организациям статус "нежелательных в России" и запрещать им работу в стране, если они представляют угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства.

От введения закона об иноагентах пострадали не только те НКО, кого "заклеймили" подобным статусом. Например, старейшая и авторитетная в правозащитном сообществе организация "Московская Хельсинкская группа" по принципиальным соображениям отказалась от зарубежного финансирования, чтобы не становиться иноагентом. В итоге МХГ вообще лишилась источников финансирования. Уже в 2012 году организация объявила сбор пожертвований, а последнее время она выживает на средства от продажи гжели покойной главы МХГ Людмилы Алексеевой.

Очередной закон об иноагентах был разработан в конце 2017 года. Он стал реакцией уже не на внутреннюю, а на внешнеполитическую обстановку. Власти заявили, что приготовили "зеркальный ответ" на требование Минюста США к RT America (филиал российского госканала Russia Today) зарегистрироваться в качестве иноагента. СМИ, объявленное иноагентом в России в соответствии с новыми правилами, обязано выполнять все ограничения, установленные для НКО - иностранных агентов, и им грозит аналогичная ответственность за нарушение законодательства. Иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Одновременно вводится возможность признавать иноагентами физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. К иноагентам могут быть применены положения закона об НКО-иноагентах "в порядке, установленном Минюстом России".

В частности, первичное нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических лиц - 500 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции возрастут для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей.

Предусмотрена и максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде штрафа для граждан в размере 100 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - штраф в размере 200 тыс. рублей, для юридических лиц - 5 млн рублей. Под грубым подразумевается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как средством массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем. Закон должен вступить в силу 1 февраля 2020 года.

Вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а также физических и юридических лиц - иностранных агентов будет Минюст. Решение о включении в перечень или об исключении из него будет приниматься ведомством по согласованию с МИД России. Для работы в РФ иностранное СМИ-иноагент будет обязано учредить российское юридическое лицо в течение одного месяца со дня получения указанного статуса, а также уведомить профильное ведомство.

Согласно документу, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником (учредителем) которого является российское юридическое лицо, выполняющее функции иноагента, должно содержаться указание на то, что такое СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Также вводится требование маркировать продукцию СМИ-иноагентов и запрет на ее распространение без маркировки. Такое же ограничение устанавливается на распространение данных материалов без маркировки в интернете.

Новые нормы позволяют блокировать интернет-ресурс иностранного СМИ-иноагента (или созданного им юридического лица) в случае нарушения правил распространения информации на основании постановления по делу об административном правонарушении.

Пока Минюст отнес к иностранным агентам десять СМИ. Это "Голос Америки","Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии".