Ксения Собчак намерена обратиться в полицию из-за угроз по телефону. По словам Собчак, за 29 октября она получила около 100 "гневных сообщений и звонков", пишет Znak.com.

Телеведущая опубликовала в Telegram снимок экрана телефона, на котором видны сообщения с угрозами отрезать голову и требованиями извинений, а также пропущенные звонки.

Напомним, два дня назад Ксения Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что "свобода - самое ценное, что есть у человека". Тем, кому не нравится смотреть на рисунки пророка, она предложила на них не смотреть, комментируя убийство чеченцем французского учителя Самюэля Пати, рассказывавшего о свободе слова на примере карикатуры на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo.

"Не хотите смотреть на рисунки пророка - не смотрите. Свобода - в том, чтобы покинуть класс, где их показывают <..> Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое, - мой герой", - писала Собчак 27 октября в своем посте.

"После публикации этого поста мой номер атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами", - пожаловалась ведущая вскоре. "В смс реальные угрозы мне и моей команде", - добавила она в новом посте 29 октября."Да, планирую [обращаться в полицию]. Угрозы идут потоком и мне, и моему сыну, и всей семье с чеченских и дагестанских номеров", - сообщила она.