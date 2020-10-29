Ксения Собчак намерена обратиться в полицию из-за угроз по телефону. По словам Собчак, за 29 октября она получила около 100 "гневных сообщений и звонков", пишет Znak.com.
Телеведущая опубликовала в Telegram снимок экрана телефона, на котором видны сообщения с угрозами отрезать голову и требованиями извинений, а также пропущенные звонки.
Напомним, два дня назад Ксения Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что "свобода - самое ценное, что есть у человека". Тем, кому не нравится смотреть на рисунки пророка, она предложила на них не смотреть, комментируя убийство чеченцем французского учителя Самюэля Пати, рассказывавшего о свободе слова на примере карикатуры на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo.
"Не хотите смотреть на рисунки пророка - не смотрите. Свобода - в том, чтобы покинуть класс, где их показывают <..> Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое, - мой герой", - писала Собчак 27 октября в своем посте.
"После публикации этого поста мой номер атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами", - пожаловалась ведущая вскоре. "В смс реальные угрозы мне и моей команде", - добавила она в новом посте 29 октября."Да, планирую [обращаться в полицию]. Угрозы идут потоком и мне, и моему сыну, и всей семье с чеченских и дагестанских номеров", - сообщила она.
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Написала пост о свободе слова и вот результат: В комментариях все засрано какими-то нелепыми тезисами типа "а вас когда жириновский оскорбил вам каково было?" (Ответ: неважно как мне было-голову я никому не отрезала и никуда не жаловалась. Оскорбление-признак невоспитанности оскорбляющего не более того) . В смс реальные угрозы мне и моей команде. Я очень не люблю любые обобщения. "Все евреи хитрые", а "мусульмане агрессивные"- все это неправда и не так. В любой религии есть люди занятые настоящим поиском духовности,а есть те,кто питают свое эго догмами ради вражды. Последних,увы,всегда больше. Догмы, монополия на истину - общая темница человечества. И странная вещь: люди любят свои тюремные камеры. Это дает им чувство безопасности и ложное чувство "я знаю" лучше всех остальных. Христианство под знаменами "любви и всепрощения" переубивала в крестовых походах и за время инквизиции миллионы людей. Коммунисты (тоже вполне себе религия) расстреливали под лозунгами братства и равенства , Сухартэ убил миллионы "коммунистов" , а среди миллиона человек, убитых по приказу сумасшедшего диктатора Пол Пота, были все те, кто носил очки. Почему? Для него марксистская интерпретация истории была абсолютной истиной, и, согласно его версии обладатели очков принадлежали к образованному классу, буржуазии, эксплуататорам крестьян. И так -до бесконечности. И вся эта резня во все времена оправдывалась какой -нибудь единственной "Истиной". Меня не обижают ваши оскорбления и карикатуры. И оскорбления Жириновского тоже. Я могу протестовать,отвечать,уходить - но не резать голову в ответ на СЛОВА. За слова убивать нельзя. За мысли и идеи тоже. Чужие обычаи ты обязан уважать на чужой территории. Когда я ездила брать интервью к Кадырову в Чечню- я одевала платок на голову ,хотя мне это и было странно. Но если в этой части России принято так-я подчиняюсь. И в монастырь расследовать дела избитых детей я иду в длинной юбке и в платке. Но если вы выезжаете из периметра ваших правил во Францию,то уважайте европейскую культуру,в которой слова могут быть любыми,если это конечно не призывы к экстремизму, а вот действия-нет. Не нравится эта культура? Не живите в ней.(продолж в комментах⬇️)