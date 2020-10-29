Moscow-Live.ru Россия попросила отсрочку по выплате 57 млрд долларов по искам бывших владельцев ЮКОСа

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Россия попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров компании ЮКОС. Об этом РИА "Новости" заявил уполномоченный при ЕСПЧ, замглавы Минюста России Михаил Гальперин.

"30 октября состоятся слушания в Верховном суде Нидерландов по заявлению Российской Федерации о приостановлении исполнения решений арбитража, вынесенных по искам бывших акционеров ЮКОСа", - сообщил он. По его словам, суд определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года. Ранее Верховный суд Нидерландов поддержал позицию РФ и отклонил доводы истцов об отсутствии у суда юрисдикции на рассмотрение заявления о приостановлении. Чем именно аргументируются просьбы России, не уточняется.

Апелляционный суд Гааги 18 февраля обязал Россию выплатить $50 млрд и 7 млрд долларов пеней бывшим акционерам ЮКОСа, оставив в силе аналогичное решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года. Минюст тогда пообещал обжаловать это решение, а МИД назвал его политически ангажированным.

В Москве убеждены, что суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" законодательства. Так, при управлении ЮКОСом бывшие владельцы систематически уклонялись от уплаты налогов, занимались нелегальным выводом активов за рубеж и отмыванием денежных средств, а также занимались подкупом основного свидетеля по делу. Кроме того, решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека, который неоднократно отвергал обвинения в адрес РФ в "политической мотивации" и "репрессивном характере" налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа.

В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски компаний Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited, которые владели 51% ЮКОСа, а также пенсионного фонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения, но удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов.