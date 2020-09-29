В правительстве России не нашлось сотрудников с иностранным гражданством, видом на жительство или другими документами, дающими право жить за рубежом.

Как сообщил аппарат правительства в ответ на запрос депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова, проверка лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются правительством, не выявила нарушений новых поправок, внесенных этим летом в Конституцию России, в соответствии с которыми парламентариям и чиновникам запрещено иметь второе гражданство.

Документ подписал замруководителя аппарата правительства Игорь Шевченко, сообщает "Интерфакс".

Депутат Парфенов направил свой запрос в кабинет министров 15 июля. В нем он назвал фамилии отдельных чиновников, в частности, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, замминистра финансов Алексея Лаврова, заместителя министра природных ресурсов и экологии Мурада Керимова.

Весной депутат направил запрос в администрацию президента и указал, что двойное гражданство может быть у 13 депутатов Госдумы, 7 сенаторов и у 10 чиновников федеральных структур.