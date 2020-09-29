АГН Москва / Софья Сандурская В действиях адвокатов Ивана Сафронова, отказавшихся от неразглашения материалов по его делу, не нашли нарушений

АГН Москва / Софья Сандурская

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Ленинградской области не нашла нарушений в действиях адвоката Евгения Смирнова, который отказался дать подписку о неразглашении материалов следствия по делу Ивана Сафронова. Об этом сообщила порталу "Адвокатская улица" первый вице-президент палаты Анна Денисова.

5 августа Минюст внес в Адвокатскую палату Ленинградской области представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Евгения Смирнова. Причиной стал отказ адвоката дать подписку о неразглашении данных следствия по делу советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова. Аналогичные представления Минюст направил в отношении остальных защитников обвиняемого в Московскую и Петербургскую палаты.

"Вчера квалификационная комиссия палаты вынесла заключение о том, что в действиях адвоката нет состава дисциплинарного проступка", - рассказала Анна Денисова. Она также отметила, что представление управления Минюста по такому поводу было внесено в местную палату впервые и "это не очень приятный звонок".

Окончательное решение о том, будет ли прекращено дисциплинарное производство в отношении Евгения Смирнова, примет совет палаты. Заседание, на котором рассмотрят этот вопрос, состоится через месяц. Сам адвокат отказался комментировать заключение комиссии до того, как его утвердит совет. Ранее комиссия адвокатской палаты Санкт-Петербурга не усмотрела оснований для возбуждения дисциплинарного производства в отношении другого защитника Сафронова Ивана Павлова.

Между тем следователь по особо важным делам СУ ФСБ России Александр Чабан отказался разъяснить Сафронову суть обвинения в госизмене, хотя ранее заявлял, что удовлетворил соответствующее ходатайство.

По словам того же Павлова, следователь заявил, что якобы "не так понял" ходатайство журналиста, которое тот направил еще 9 сентября. В нем Сафронов попросил допросить его с предварительным предъявлением для ознакомления сведений, которые, по мнению следствия, в 2017 году были собраны и переданы представителю чешской разведки.