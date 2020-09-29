Российское посольство в Колумбии изучает данные о возможной причастности россиянина к планам покушения на президента страны Ивана Дуке и его семью, о котором стало известно в конце минувшей недели.

Колумбийские правоохранительные органы объявили в розыск двух иностранных граждан, которые, по оперативным данным, причастны к подготовке покушения. По данным местной радиостанции RCN и газеты Tiempo, который ссылаются на некий источник в колумбийском правительстве, один из подозреваемых имеет израильское гражданство, а второй - российское.

Сообщается, что оба подозреваемых - "опытные снайперы", один из которых служил в спецназе. В настоящее время службы безопасности республики находятся в режиме повышенной готовности, а расписание президента Иван Дуке в связи с угрозой было изменено.

Сообщивший о готовящемся покушении высокопоставленный источник в правительстве Колумбии заявил, что обнародование этой информации должно показать преступникам, что "мы знаем, что они здесь, и что мы собираемся их найти".

Источник отметил, что спецслужбы изучают информацию, кто мог заказать убийство президента страны.

Как сообщил пресс-атташе российской дипмиссии Евгений Наумов, "имеющаяся у нас информация ограничена той, что публикуют колумбийские СМИ, однако мы поддерживаем связь с компетентными органами Колумбии". Он отметил, что российское посольство находится в контакте с властями Колумбии, которые проинформировали посольство о подозрении, что в "разоблаченном заговоре мог участвовать мужчина с российским гражданством или российской национальностью".

Уточняется, что "снайпера из России" не задержали и не идентифицировали, подтверждения его российского гражданства также нет.

Иван Дуке вступил в должность президента Колумбии в 2018 году. В 2019-м уже сообщалось о готовившемся на него покушении.