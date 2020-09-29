На координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова завели новое уголовное дело.

В конце апреля на Боровикова уже составляли протокол и возбуждали административное дело по ст. 6.13 КоАП РФ из-за пропаганды наркотиков в соцсети "ВКонтакте". Якобы Боровиков опубликовал на своей интернет-странице пост с фотографией конопли и тем самым "совершил незаконную рекламу растений". А в сентябре 2019 года Боровиков, как один из организаторов антимусорного митинга в центре Архангельска, был задержан, отправлен в СИЗО и обвинен по так называемой "дадинской" статье (212.1 УК РФ, неоднократное нарушение правил проведения митингов), получив в наказание 400 часов обязательных работ.

Однако все предыдущие дела против Боровиков можно считать лишь "предупреждением", так как теперь против координатора штаба Навального возбудили дело по куда более серьезной статье - о распространении порнографии (пункт "б" части 3 статьи 242 УК РФ), наказание по которой составляет до шести лет лишения свободы.

Как сообщает "Север.Реалии", дома у Боровикова прошел обыск. Он не хотел впускать сотрудников без адвоката, но полицейские стали угрожать, что сломают дверь, если активист им не откроет. В итоге во время обыска были изъяты два ноутбука и два смартфона. Боровикова увезли на допрос в архангельское УМВД. Также известно, что по уголовному будет допрошена его жена.

Сам Боровиков сообщил, что "порнографическими материалами" полицейские считают видеоклип на песню Pussy группы Rammstein, который он опубликовал в соцсети. Отметим, что видео на композицию Pussy 11-летней давности признано самым скандальным в истории Rammstein - в клип включены записи реальных половых актов с участием дублеров членов группы.

"Предъявляют мне, что я 19 января 2014 года, шесть с половиной лет назад, разместил у себя в своих личных видеозаписях клип Rammstein на песню Pussy. Клип порнографический якобы. Сейчас у меня этого клипа в видеозаписях нет, я даже не помню, когда это было", - сказал активист.

Давненько не было обысков у наших координаторов. Сейчас пришли к Андрею Боровикову @borovikov_andre , руководителю @teamnavalny_arh . Причин интереса менты не выдают, дверь угрожают ломать pic.twitter.com/SO7MlF1bQV— настоящий Низовцев (@zimbru_khv) September 29, 2020

Как рассказал "МБХ медиа" адвокат Боровикова Алексей Кычин, его подзащитного допросили в качестве подозреваемого по делу, избрав меру пресечения в виде подписки о невыезде.

"Допросили Андрея в качестве подозреваемого, он воспользовался 51 статьей Конституции, отказался дать какие-либо показания. (Дело) якобы за то, что он разместил на своей странице во "ВКонтакте" видео, имеющее признаки порнографии. Нас ознакомили с двумя заключениями эксперта, по ним мы не смогли дать подробных пояснений, потому что они довольно объемные. Мы находимся в дежурной части, полчаса ждем, когда у Андрея возьмут отпечатки пальцев. Мера пресечения - подписка о невыезде", - рассказал адвокат.

"Более подробно сейчас ничего пояснить по этому поводу не можем. Предусматривает (статья) до шести лет лишения свободы", - напомнил Кычин.