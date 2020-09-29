Верховный суд Карелии изменил приговор главе карельского "Мемориала" историку Юрию Дмитриеву, увеличив срок до 13 лет лишения свободы Юрий Дмитриев
 
 
 
Верховный суд Карелии изменил приговор главе карельского "Мемориала" историку Юрию Дмитриеву, увеличив срок до 13 лет лишения свободы
Верховный Суд Республики Карелия
 
 
 
Юрий Дмитриев
Радио Свобода / YouTube

Верховный суд Карелии изменил приговор главе карельского "Мемориала" историку Юрию Дмитриеву, увеличив срок до 13 лет лишения свободы.

Апелляционный приговор состоит из двух частей. Первая часть - это изменение приговора суда первой инстанции. То есть вынесен новый приговор. Объем наказания по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью, по которой Дмитриев в июле получил 3,5 года, изменен с 3,5 года на 13 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима. По словам адвоката Артема Черкасова, в Верховном суде приговор суда первой инстанции сочли слишком мягким.

В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело по статьям об изготовлении детской порнографии и хранении фрагментов ружья Верховный суд Карелии отправил на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, сообщает "МБХ медиа".

5 апреля 2018 года суд приговорил Дмитриева к 2,5 годам ограничения свободы по статье о хранении оружия, при этом его оправдали по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. 14 июня суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. Сам Дмитриев был снова арестован - по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью.

22 июля 2020 года Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. При этом по обвинениям в изготовлении детской порнографии и в хранении фрагментов ружья суд историка оправдал.

Первое заседание по рассмотрению жалоб гособвинения, защиты и потерпевшей стороны на приговор Дмитриеву состоялось 22 сентября. Суд назначил Дмитриеву нового адвоката - Артема Черкасова из Петрозаводска, поскольку его защитник вынужден изолироваться из-за коронавируса. Дмитриев пытался отказаться от Черкасова.

Накануне, 28 сентября, почти 250 ученых, правозащитников, деятелей культуры и журналистов попросили председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса передать дело Дмитриева в суд любого другого региона. В суде заявили, что общественность не вправе просить перенести дело в другой регион.

Юрий Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии 1930-х−1940-х годов. Именно он обнаружил в регионе места массовых захоронений в Сандармохе и Красном бору. Близкие и коллеги историка считают, что настоящими причинами его преследования являются именно поиски захоронений массовых репрессий.

В конце лета 2018 и 2019 годов экспедиция Российского военно-исторического общества тоже провела раскопки на мемориале Сандармох. В РВИО заявили, что главная цель раскопок - поиск бойцов, погибших в Великую Отечественную войну. Однако российские и финские историки называли политически мотивированной гипотезу о том, что в Сандармохе могут быть захоронены советские военнопленные из финских концлагерей.