Верховный суд Карелии изменил приговор главе карельского "Мемориала" историку Юрию Дмитриеву, увеличив срок до 13 лет лишения свободы

Верховный Суд Республики Карелия Юрий Дмитриев

Радио Свобода / YouTube

Верховный суд Карелии изменил приговор главе карельского "Мемориала" историку Юрию Дмитриеву, увеличив срок до 13 лет лишения свободы.

Апелляционный приговор состоит из двух частей. Первая часть - это изменение приговора суда первой инстанции. То есть вынесен новый приговор. Объем наказания по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью, по которой Дмитриев в июле получил 3,5 года, изменен с 3,5 года на 13 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима. По словам адвоката Артема Черкасова, в Верховном суде приговор суда первой инстанции сочли слишком мягким.

В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело по статьям об изготовлении детской порнографии и хранении фрагментов ружья Верховный суд Карелии отправил на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, сообщает "МБХ медиа".

5 апреля 2018 года суд приговорил Дмитриева к 2,5 годам ограничения свободы по статье о хранении оружия, при этом его оправдали по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. 14 июня суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. Сам Дмитриев был снова арестован - по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью.

22 июля 2020 года Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. При этом по обвинениям в изготовлении детской порнографии и в хранении фрагментов ружья суд историка оправдал.

Первое заседание по рассмотрению жалоб гособвинения, защиты и потерпевшей стороны на приговор Дмитриеву состоялось 22 сентября. Суд назначил Дмитриеву нового адвоката - Артема Черкасова из Петрозаводска, поскольку его защитник вынужден изолироваться из-за коронавируса. Дмитриев пытался отказаться от Черкасова.

Накануне, 28 сентября, почти 250 ученых, правозащитников, деятелей культуры и журналистов попросили председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса передать дело Дмитриева в суд любого другого региона. В суде заявили, что общественность не вправе просить перенести дело в другой регион.

Юрий Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии 1930-х−1940-х годов. Именно он обнаружил в регионе места массовых захоронений в Сандармохе и Красном бору. Близкие и коллеги историка считают, что настоящими причинами его преследования являются именно поиски захоронений массовых репрессий.

В конце лета 2018 и 2019 годов экспедиция Российского военно-исторического общества тоже провела раскопки на мемориале Сандармох. В РВИО заявили, что главная цель раскопок - поиск бойцов, погибших в Великую Отечественную войну. Однако российские и финские историки называли политически мотивированной гипотезу о том, что в Сандармохе могут быть захоронены советские военнопленные из финских концлагерей.