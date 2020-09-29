Кизеловский городской суд Пермского края назначил шесть лет колонии-поселения 45-летнему бывшему сотруднику администрации Красноярского района Самарской области Ринату Ситдикову, сбившему насмерть 18-летнюю девушку.

12 июня Ситдиков в Кизеле в пьяном виде не справился с управлением машины Renault Sandero и выехал на обочину на улице Пролетарской, вдоль которой шли две девушки, так как тротуаров там нет. Одна из них попала под машину и скончалась на месте.

"Мы услышали хлопок - на нас летела машина. Я успела сделать прыжок вправо, она пролетела в каких-то сантиметрах, меня даже развернуло от ветра, и я закрыла глаза. Когда открыла, передо мной стоял столб пыли, а Даши нигде не было", - рассказывала в суде выжившая девушка Екатерина, подруга погибшей.

Екатерина увидела Дарью в траве на обочине дороги в нескольких метрах от места произошедшего. "Она лежала неподвижно, я подбежала и стала проверять пульс, но его уже не было, - вспоминает она. - Ко мне подбежал очевидец произошедшего. Он вызвал "скорую" и полицейских. Но приехавшим врачам оставалось только констатировать смерть Даши".

После ДТП Ситдикова арестовали. Когда суд избирал для него меру пресечения, обвиняемы признал свою вину и раскаялся. Мужчину заключили под стражу сроком на месяц. А через месяц Ситдикова перевели под домашний арест. 7 июля его освободили и заменили арест на запрет определенных действий. Его также уволили из администрации Красноярского района Самарской области, где он находился в должности руководителя отдела потребительского рынка администрации.

В сентябре, когда начались судебные разбирательства, подсудимый сразу же полностью признал свою вину.

Мать погибшей девушки настаивала на самом суровом наказании. Прокурор запросил для экс-чиновника 7 лет колонии. Однако судья вынес свое решение: "шесть лет колонии-поселения с лишением права управлять автомобилем на 2,5 года", пишет "КП-Пермь".

В своем последнем слове Ситдиков несколько раз извинился перед родственниками погибшей Дарьи, сказал, что он не преступник и что раскаивается в содеянном. Также суд постановил взыскать с экс-чиновника в пользу семьи погибшей 3 миллиона рублей за моральный вред.