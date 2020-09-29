Часть структур Госдумы перейдет на дистанционный формат работы в связи с коронавирусом и увеличением числа заболевших

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Часть структур Госдумы перейдет на дистанционный формат работы в связи с коронавирусом и увеличением числа заболевших. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, за неделю в больницах с COVID-19 оказались восемь депутатов в дополнение к 10 госпитализированным ранее.

"У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня 18 депутатов. А всего депутатов заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60", - сказал Володин на заседании. Он призвал комитеты и фракции по возможности проводить круглые столы, заседания и другие мероприятия в режиме видеоконференции.

"Безусловно, мы должны все вопросы обсуждать гласно, публично, но избрать другие формы, которые нам позволят минимизировать в том числе инфицирование и возможную передачу вируса друг к другу", - добавил спикер палаты, слова которого приводит РИА "Новости". Также он призвал сократить число посетителей и предложил изменить рассадку в зале пленарных заседаний, чтобы садиться через одно место там, где это возможно.

В середине сентября на первом после каникул заседании Госдумы Володин попросил перейти на удаленку 83-летнюю Валентину Терешкову и 81-летнего Артура Чилингарова, которые по возрасту входят в группу риска по коронавирусу. Спикер нижней палаты призвал беречь первую женщину-космонавта, инициатора обнуления президентского срока Владимира Путина, назвав Терешкову "нашим достоянием".

Володин также в шутку упрекнул старших коллег за то, что они "рвутся на передовую", в отличие от европейских депутатов, которые "все сидят, закрылись по домам, по виллам". Чилингаров после этого внял просьбе Володина, а Терешкова пришла и на следующее заседание Госдумы. Спикер попенял ей за непослушание. "Что случится - мы же себя не простим, избиратели нам не простят", - внушал он, обращаясь к Терешковой и 84-летнему члену комитета по транспорту и строительству Владимиру Ресину, который тоже не пожелал работать удаленно.

23 сентября после заболевания коронавирусом в возрасте 67 лет скончался депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев.