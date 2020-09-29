В Кремле по аналогии с российским оппозиционером Алексеем Навальным "деперсонализировали" и лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Комментируя по просьбе журналистов ее встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков избежал необходимости озвучивать фамилию Тихановской, применив обкатанный на Навальном прием.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают эту встречу, Песков констатировал, что "президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии". "В данный момент по-другому мы это оценивать не можем. Это право и президента Франции, и право этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем право - и его, и ее", - цитирует пресс-секретаря "Медуза". Он добавил, что Макрон, "по всей видимости... поддерживает эту гражданку Белоруссии".

После этого Пескова спросили, как Кремль оценивает визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в больницу "Шарите" к Алексею Навальному. "Ну, наверное, точно так же. Канцлер ФРГ встретилась с бывшим пациентом больницы, по всей видимости, желая или высказать ему поддержку, или высказать пожелания скорейшего выздоровления. Как можно еще это воспринимать?"

Песков согласился, что канцлер встречается не с каждым россиянином, но уклонился от разъяснений, как с учетом этого обстоятельства Кремль оценивает значимость фигуры Навального в российский и мировой политике. Вместо этого он заговорил о том, что "здоровье любого россиянина является важнейшим приоритетом", и именно над этим сейчас работает "все руководство" России на фоне пандемии.

Светлана Тихановская и президент Франции встретились 29 сентября в Вильнюсе в рамках визита Макрона в Литву. После этого Макрон сообщил, что Франция будет стремиться к посредничеству ОБСЕ в урегулировании кризиса в Белоруссии. При этом он отметил, что на данным этапе в процесс необходимо включить президента России Владимира Путина. По словам Тихановской, французский лидер также пообещал помощь в освобождении политзаключенных в Белоруссии. На следующей неделе Тихановская планирует встретиться с канцлером ФРГ.

Ангела Меркель на прошлой неделе навещала Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите". Первым об этом сообщил журнал Der Spiegel, написав, что визит был "сверхсекретным". Навальный подтвердил, что виделся с канцлером, но отметил, что тайной эту встречу называть не стоит: скорее, она была частной. В правительстве ФРГ объяснили, что визит был не тайным, но закрытым от общественности.