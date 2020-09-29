ВСЕ ФОТО Московские школы уйдут на двухнедельные каникулы из-за роста случаев COVID-19 и сезона простуд

АГН Москва Мэр Москвы Сергей Собянин для снижения заболеваемости простудными заболеваниями и коронавирусом постановил продлить плановые осенние школьные каникулы и провести их одномоментно во всех школах с 5 по 18 октября

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин Также на эти две недели приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы

АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин для снижения заболеваемости простудными заболеваниями и коронавирусом постановил продлить плановые осенние школьные каникулы и провести их одномоментно во всех школах с 5 по 18 октября. Обычно они длятся одну неделю, а в части школ начинаются позднее.

В блоге Собянина говорится, что такое решение принято по рекомендации санитарных врачей.

Также на эти две недели приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы. Дистанционных занятий в каникулы не будет, но школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы. Детские сады (дошкольные группы) продолжат работать по обычному графику.

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"Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять - то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте", - подчеркнул Собянин. Он отметил, что значительную часть заболевших, и нередко бессимптомно, составляют дети. От них могут заразиться старшие члены семьи, у которых болезнь протекает гораздо тяжелее.

В Москве в последние недели растет число случаев коронавируса и количество госпитализаций. За минувшие сутки скончались 23 пациента - это максимум с 16 июля, когда было отмечено 24 умерших. С начала эпидемии в столице скончались 5203 человека. С 28 сентября пожилым людям, беременным и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать самоизоляцию. Возвращаться к локальным ограничениям начали и регионы.

По данным Минздрава, в российских больницах заняты почти 90% коек, развернутых для пациентов с коронавирусом. Врачи призывают россиян не испытывать систему здравоохранения и максимально соблюдать все меры профилактики COVID-19: носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены рук, использовать антисептики и по возможности избегать людных мест.

28 сентября президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ростом заболеваемости, призвав не расслабляться, "чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений".