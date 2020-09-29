Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко заявила, что дочь заслуженного артиста России Софию Конкину могли убить, сообщает PИА "Новости". "Мы предполагаем нескольких людей, причастных к этому", - уточнила юрист. По ее мнению, речь может идти о заказном убийстве.

Адвокат добавила, что эту информацию будут проверять с помощью следственных органов. "Это не несчастный случай, это не самоубийство", - считает Нитченко.

Во вторник стало известно, что в крови погибшей в фитнес-центре дочери артиста Софии нашли алкоголь и снотворное .

Ранее столичные следователи завели уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям" после гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе. Сообщалось, что 22 сентября из фитнес-центра в Москве Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, спасти ее не удалось.