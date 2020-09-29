Власти Москвы уточнили, что рекомендации по соблюдению режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, оглашенные мэром столицы Сергеем Собяниным в минувшую пятницу, будут действовать до 28 октября.

Как следует из указа, опубликованного на сайте столичной мэрии, работодателям рекомендовано перевести работников на дистанционный режим работы до 28 октября, в том числе в приоритетном порядке работников старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома без особой необходимости, это же относится к людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Однако этот домашний режим не является обязательным. Мэр Собянин пояснил, что штрафовать за выход из дома никого не будут. Не будут блокированы и социальные карты пожилых москвичей для поездок на общественном транспорте. Занятия физкультурой на свежем воздухе также не ограничиваются.

Но для оставшихся дома горожан 65+ возобновятся такие сервисы, как автоматическое оформление больничных листов, телемедицина, доставка льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости, психологическая поддержка.

С начала пандемии в Москве зафиксировано 290 293 случая заражения COVID-19. Во вторник, 29 сентября, в столице выявлено 2300 новых случаев заражения, прирост стал максимальным с 31 мая.