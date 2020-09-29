Россия заявила, что направила Германии уже три запроса по линии Генеральной прокуратуры касательно ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, а также запросила Швецию и Францию, однако ответа пока не получила ни от одной из этих стран, сообщили в МИД РФ.

В комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства отмечается, что запрос "об оказании правовой помощи с целью содействия российской стороне в определении наличия признаков состава возможного преступления" в соответствии с российским законодательством "является непременным условием для возбуждения уголовного дела".

"До сих пор ни на один из запросов ответа из Берлина не поступило... Нам также вновь и вновь предлагают обратиться за разъяснениями в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), руководство которой, в свою очередь, отсылает нас по этому же поводу к правительству ФРГ", - добавили в МИД РФ.

Нет ответов не только на запросы России к Берлину, но и на обращения по линии Генпрокуратуры РФ и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции. МИД заявляет, что в лаборатории этих стран "немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ".

Кроме того, в МИД РФ считают, что нарушения в этой ситуации допустил также Технический секретариат ОЗХО, без согласия РФ "разгласивший факт оказания по своей линии технической помощи", передает "Интерфакс".

Ранее Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы, отклонившего жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на бездействие следователей по делу об отравлении Алексея Навального. "С легкой руки Мосгорсуда вопрос о покушении на убийство и применении химоружия переходит в международную юрисдикцию ЕСПЧ", - прокомментировал это решение юрист ФБК Вячеслав Гимади.

А сам Навальный в своем Twitter написал: "Мосгорсуд признал законным отказ возбуждения уголовного дела из-за моего отравления и попытки убийства. Гражданин РФ вырубился и впал в кому в самолете РФ, пролетая над Сибирью. Внутри РФ никакого расследования, зато ежедневные заявления МИД. Видимо Томск исключили из России".

19 сентября истек максимальный срок (30 дней) доследственной проверки по факту отравления Навального, не было ни возбуждения уголовного дела, ни отказа в нем.