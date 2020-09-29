ВСЕ ФОТО В России заняты почти 90% из 129 тыс. коек, развернутых для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. При этом в случае необходимости число коек может быть увеличено

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин Врачи призывают жителей страны не испытывать систему здравоохранения и максимально соблюдать все меры профилактики новой коронавирусной инфекции

АГН Москва / Андрей Никеричев Ежедневное число заболевших коронавирусом растет в России на протяжении двух последних недель. Накануне, впервые с середины июня, в стране выявили более 8 тысяч новых случаев заболевания за сутки

АГН Москва / Кирилл Зыков

В России заняты почти 90% из 129 тыс. коек, развернутых для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. При этом в случае необходимости число коек может быть увеличено, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что в начале распространения коронавирусной инфекции в РФ к приему пациентов было готово около 50 тыс. коек, и в пик заболеваемости их число удалось увеличить до 184 тыс. коек. В ходе снижения количества заболевших и госпитализированных часть инфекционных коек перевели в резерв, в том числе для оказания плановой медицинской помощи.

"В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом", - сказал он.

Врачи призывают жителей страны не испытывать систему здравоохранения и максимально соблюдать все меры профилактики новой коронавирусной инфекции - носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены рук, использовать антисептики и по возможности избегать людных мест.

"Всеобщее следование этим простым советам поможет не допустить роста заболеваемости. При первых симптомах недомогания обращайтесь за медицинской помощью", - заключил помощник главы Минздрава.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА "Новости" о трех сценариях развития событий, связанных с коронавирусом в России. По его словам, при самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов начнет спадать через неделю.

"Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября", - заявил собеседник агентства. Эксперт отметил, что не видит смысла в введении строгих мер изоляции, так как достигнуть их соблюдения среди 80 процентов граждан не удастся.

Ежедневное число заболевших коронавирусом растет в России на протяжении двух последних недель. Накануне, впервые с середины июня, в стране выявили более 8 тысяч новых случаев заболевания за сутки. В Москве, которая лидирует среди регионов по числу заболевших, за сутки зафиксировали 2217 случаев, что почти достигает максимума за четыре последних месяца. В российских регионах начали вводить локальные меры и ограничения по борьбе с коронавирусом, в особенности для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Президент России Владимир Путин также обратился к россиянам, посоветовав не расслабляться и не терять бдительность, так как риски заражения еще сохраняются. "Сейчас от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений", - сказал Путин, рекомендовав соблюдать все рекомендации врачей и специалистов.