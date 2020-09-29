Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства

Пресс-служба Президента России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин на фоне все увеличивающейся статистики новых случаев заражения коронавирусом второй день подряд обращает внимание россиян на необходимость ограничительных мер и средств защиты от COVID-19.

Накануне глава государства обратился к гражданам страны во время заседания Госсовета, прошедшего в режиме видеоконференции, отметив, что борьба с коронавирусом зависит от каждого, и нельзя расслабляться и терять бдительность.

А сегодня во время совещания с членами правительства, которое также прошло в режиме видеоконференции, Путин заявил, что "власти всех уровней должны предлагать гражданам необременительные, но необходимые меры и средства защиты от коронавируса". "Наша святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней власти и управления, - очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты", - сказал президент.

Он отметил, что людям надоело ношение масок, соблюдение дистанции и прочие ограничения, введенные из-за коронавируса. "Я их прекрасно понимаю", - сказал президент. "Как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому не всегда верят в то, что весь мир столкнулся, и мы в России тоже, с очень опасным противником. Инфекционные заболевания и COVID не в последнюю очередь являются тихим, незаметным, но очень опасным врагом. Люди часто этого не чувствуют", - заявил Путин.

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- Путин признал рост безработицы из-за коронавируса

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Президент напомнил, что значительная часть компетенций в решении вопросов по борьбе с COVID-19 переданы главам регионов. "До сих пор у нас все хорошо получалось. Надеюсь, что и дальше мы будем действовать в таком же режиме", - сказал он.

"То, что в Москве мы наблюдаем большее число заболевших, тоже не новая ситуация. Так было и весной. Но это значит, что в регионах, понимая это, должны быть готовы к любому развитию ситуации", - подчеркнул Путин.

Путин объявил о новых "социально справедливых" выплатах медикам

Президент России на совещании с правительством также отметил, что срок дополнительных выплат медикам, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, "заканчиваются уже послезавтра". "Поэтому предлагаю действующий порядок на ближайший месяц, на октябрь, сохранить без всяких изменений", - заявил президент, отметив, что далее выплаты будут производиться в соответствии с предложенным правительством вариантом. "Я прошу Министерство финансов соответствующим образом выстроить свою работу и обеспечить необходимое финансирование", - добавил Путин.

Говоря о новом варианте выплат медикам, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила Владимиру Путина, что он является даже более социально справедливым и "базируется на фактически отработанном времени, то есть времени работы за соответствующую смену".

"Речь идет о том, что те выплаты или те размеры выплат, которые сегодня установлены (в стационаре врачи получают 80 тысяч рублей, средний медперсонал - 50 тысяч, младший медперсонал - 25 тысяч), могут быть сохранены, но они должны платиться за фактически отработанное время или фактически отработанную смену. Это означает, что если в течение месяца врач, например, получал 80 тысяч, количество ориентировочно смен составляет приблизительно 21, то тогда среднесменная выплата составляет 3880 рублей. Исходя из такой, извините, стоимости смены и фактически отработанных смен, должна производиться оплата. При этом если врач вырабатывает больше, чем 21 смену, то соответственно осуществляется большая выплата", - объяснила Голикова.

"Что касается регулирования внутри смены и количества отработанных часов, то это компетенция руководителя медицинской организации, который соответствующим образом будет учитывать отработанное время. Обсудив это, мы считаем, что это более социально выверенный подход, более справедливый, и мы предлагаем вместе с коллегами такой подход распространить на период до 1 января 2021 года, имея в виду, что дальнейшее решение вопроса по выплатам будет предложено исходя из будущей эпидситуации", - сказала вице-премьер.

Он также упомянула и социальных работников, которые также получают соответствующие социальные выплаты. "Здесь несколько иной порядок оплаты врачей, среднего медперсонала, младшего медперсонала, социальных, педагогических работников, технического персонала и административно-управленческого. Их смена длится 14 дней, в случае если в стационаре установлен COVID. И здесь также предлагается перейти на фактически отработанное время", - подчеркнула Татьяна Голикова.

Путин признал рост уровня безработицы из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин на сегодняшнем совещании с правительством признал рост уровня безработицы в России из-за коронавируса.

Однако он высказал уверенность, что страна справится с безработицей. Для этого необходима напряженная работа по каждому сегменту программы обеспечения занятости.

"Не случайно попросил вас сегодня поговорить и обсудить именно эту тему, потому что это один из аспектов преодоления тех сложностей, с которыми мы столкнулись и экономика страны столкнулась в связи с пандемией, поскольку количество безработных у нас подросло на 1,7%, вы это хорошо знаете. Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году, и уже в этом году начнем работать и работаем уже. Уверен, что это принесет свои результаты", - заявил Путин.

Путин распорядился начать в РФ разъяснительную кампанию по вакцинам от COVID

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил президенту РФ на совещании о ходе работ над вакцинами от COVID-19. По его словам, "по вакцинации против коронавирусной инфекции сегодня идет пострегистрационная фаза наблюдений в клиниках Москвы".

"Привито более 5,5 тысячи человек в рамках пострегистрационных наблюдений. Все идет штатно. Причем хочу сказать, что впервые в мире мы создали уникальную систему по отслеживанию состояния пациента после вакцинации. Это и мобильное приложение, и телемедицинский центр, который активно обзванивает пациентов, находящихся под пристальным наблюдением медицинских работников, что позволяет нам оценить, так скажем, 360 действий этого лекарственного препарата. И первые партии вакцины мы направили в регионы. Они поступили во все 85 субъектов. Это тестовые поставки, поскольку новая логистическая цепочка, препарат хранится при низких температурах, при минусовых. Для того чтобы отработать эту логистическую цепь и обучить персонал, подготовить системы хранения, эти действия уже совершены", - рассказал министр Мурашко.

Он отметил, что система по контролю вакцинированных пациентов будет включаться в общую базу данных и переболевших, и вакцинированных пациентов: "Для этого у нас будет, в общем, уже четкие данные, популяционные данные, о людях, имеющих иммунитет против коронавирусной инфекции".

Глава Минздрава сообщил Путину, что 29 сентября в России начато "масштабирование производства, и компания "Генериум" выпустила первые серии вакцины уже непосредственно с производственных площадок. Они поступили на контроль качества в государственные лаборатории".

"По регистрации других лекарственных препаратов, вакцин для профилактики коронавирусной инфекции. Одна вакцина производства "Вектор" заканчивает свои клинические исследования, документы уже поступили на экспертизу. И дополнительно выдано разрешение на проведение клинических исследований нашему известному институту имени Чумакова, который является всемирно признанным производителем вакцин, поставляет более чем в 80 стран вакцину против желтой лихорадки. Также они получили разрешение и начали проведение клинических исследований", - сообщил Мурашко.

На уточняющий вопрос Путина, когда эти вакцины выйдут на регистрацию, Мурашко ответил: "Вакцина "Вектора" - они документы уже сдали, сейчас клинические исследования, заканчивают оформление и сдают препарат на фармэкспертизу. То есть с учетом проведения экспертизы лекарственного препарата - до трех недель фармэкспертиза. А проведение клинических исследований институтом Чумакова - это по завершении клинических исследований, 200 человек должны они провести через клинические исследования".

По словам Путина, в России необходимо организовать информационную кампанию, чтобы объяснить гражданам, "кому что показано, какие вакцины для какой возрастной группы, какие для людей с сопутствующими какими-то проблемами здоровья и так далее".