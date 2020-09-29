Родственники военнослужащих, погибших и пострадавших осенью 2019 года в результате стрельбы, устроенной в воинской части 54160 в ЗАТО Горный Улётовского района Забайкальского края рядовым срочной службы Рамилем Шамсутдиновым, подали в суд Читы иски к нему о компенсации на сумму 26,7 млн рублей.

"Это их право, оно предусмотрено уголовно-процессуальным законом, поэтому если они считают, что действительно могут заявить данную сумму, они воспользуются своими правами", - заявил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

Сегодня во 2-м Восточном окружном военном суде в Чите в закрытом режиме прошло предварительное слушание по этому делу, оглашение его результатов назначено на 1 октября. Решение по иску о компенсации суд вынесет вместе с приговором. Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей во 2-м Восточном окружном военном суде.

Однако получить компенсацию с Шамсутдинова родственникам погибших, возможно, не удастся, так как возмещение материального ущерба с психически больного человека получить практически нереально. А защита Шамсутдинова настаивает на проведении повторной экспертизы его вменяемости.

Во вторник, 29 сентября, другой адвокат обвиняемого Руслан Нагиев заявил ходатайство о проведении повторной судебной психолого-психиатрической экспертизы своего подзащитного. "Мы заявили ходатайство о приобщении к материалам дела рецензии Саратовской юридической академии на заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая говорит, что в ходе проведения психолого-психиатрической экспертизы был допущен ряд нарушений, и ставит под сомнение объективность этого заключения. Заявили ходатайство о проведении повторной судебной психолого-психиатрической экспертизы в другом учреждении", - сказал Нагиев.

По словам адвоката, защита ходатайствовала также об исключении из материалов дела некоторых доказательств, которые сторона защиты считает недопустимыми, передает РИА "Новости". Кроме того, по информации Нагиева, прокурор в ходе предварительного слушания заявил ходатайство о незначительном смягчении обвинения. "Шамсутдинову вменяется причинение, в том числе, телесных повреждений одному из потерпевших. Было установлено, что эти повреждения были получены потерпевшим за день до трагедии", - пояснил адвокат.

Как ранее сообщало ГВСУ СК РФ, срочник свою вину признал, проведенная ранее комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.

Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.