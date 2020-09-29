В России вторые сутки подряд фиксируется больше 8 тысяч новых случаев коронавируса. По состоянию на 29 сентября в 83 регионах, кроме Чукотки и Ненецкого АО, отмечено 8232 новых заболевших

Стопкоронавирус.рф В Москве за последние сутки выявили 2300 новых случаев COVID-19

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

В России вторые сутки подряд фиксируется больше 8 тысяч новых случаев коронавируса. По состоянию на 29 сентября в 83 регионах, кроме Чукотки и Ненецкого АО, отмечено 8232 новых заболевших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. 160 человек скончались.

За весь период в России зарегистрировано 1 167 805 инфицированных и 20 545 умерших. Из больниц выписали еще 6479 человек, таким образом общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 952 399.

В Москве за последние сутки выявили 2300 новых случаев COVID-19. Это максимум с 31 мая, когда за сутки было зарегистрировано 2595 заболевших, пишет РБК. Темп прироста заболеваемости за две недели составляет 0,45%, сообщает столичный оперштаб. Число госпитализаций тоже растет, за сутки в больницы поступило 969 человек (днем ранее - 795 при 2217 новых заражениях).

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 2300 (23)

Санкт-Петербург - 251 (30)

Московская область - 209 (7)

Ростовская область - 190

Нижегородская область - 168 (4)

Воронежская область - 165 (6)

Кемеровская область - 153 (3)

Ставропольский край - 146 (4)

Свердловская область - 143 (5)

Ханты-Мансийский АО - 143 (1)

Ямало-Ненецкий АО - 133

Архангельская область - 124 (2)

Ульяновская область - 119

Красноярский край - 112

Самарская область - 111

Удмуртская Республика - 108 (1)

Волгоградская область - 105 (2)

Оренбургская область - 105

Саратовская область - 102 (2)

Краснодарский край - 98 (4)

Алтайский край - 93 (6)

Пензенская область - 92 (2)

Республика Коми - 85 (4)

Омская область - 85 (5)

Мурманская область - 83 (1)

Республика Дагестан - 83 (8)

Иркутская область - 83 (3)

Забайкальский край - 82

Республика Крым - 82 (3)

Томская область - 81 (1)

Республика Саха (Якутия) - 80

Пермский край - 76 (3)

Карачаево-Черкесская Республика - 73

Кировская область - 73 (1)

Тюменская область - 72 (1)

Новосибирская область - 71 (4)

Приморский край - 70

Челябинская область - 68

Республика Бурятия - 68

Хабаровский край - 68

Ленинградская область - 67

Белгородская область - 63

Орловская область - 60 (1)

Республика Калмыкия - 59

Калужская область - 57

Астраханская область - 56 (2)

Тверская область - 53 (3)

Калининградская область - 52

Ивановская область - 51

Республика Ингушетия - 51

Республика Алтай - 51

Ярославская область - 50

Вологодская область - 46 (1)

Курская область - 45

Новгородская область - 45

Кабардино-Балкарская Республика - 45

Тамбовская область - 42

Владимирская область - 41 (2)

Костромская область - 41 (1)

Республика Тыва - 41

Республика Хакасия - 41

Брянская область - 40 (1)

Рязанская область - 40

Республика Башкортостан - 40 (2)

Республика Мордовия - 39

Сахалинская область - 38

Липецкая область - 37

Республика Северная Осетия - 35 (1)

Тульская область - 34 (1)

Магаданская область - 34

Республика Адыгея - 32 (2)

Курганская область - 32 (1)

Чувашская Республика - 30

Амурская область - 30

Камчатский край - 26

Республика Марий Эл - 23 (1)

Республика Татарстан - 22

Севастополь - 21

Республика Карелия - 18 (5)

Смоленская область - 17

Еврейская АО - 15

Псковская область - 14

Чеченская Республика - 5

