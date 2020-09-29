В России вторые сутки подряд фиксируется больше 8 тысяч новых случаев коронавируса. По состоянию на 29 сентября в 83 регионах, кроме Чукотки и Ненецкого АО, отмечено 8232 новых заболевших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. 160 человек скончались.
За весь период в России зарегистрировано 1 167 805 инфицированных и 20 545 умерших. Из больниц выписали еще 6479 человек, таким образом общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 952 399.
В Москве за последние сутки выявили 2300 новых случаев COVID-19. Это максимум с 31 мая, когда за сутки было зарегистрировано 2595 заболевших, пишет РБК. Темп прироста заболеваемости за две недели составляет 0,45%, сообщает столичный оперштаб. Число госпитализаций тоже растет, за сутки в больницы поступило 969 человек (днем ранее - 795 при 2217 новых заражениях).
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 2300 (23)
Санкт-Петербург - 251 (30)
Московская область - 209 (7)
Ростовская область - 190
Нижегородская область - 168 (4)
Воронежская область - 165 (6)
Кемеровская область - 153 (3)
Ставропольский край - 146 (4)
Свердловская область - 143 (5)
Ханты-Мансийский АО - 143 (1)
Ямало-Ненецкий АО - 133
Архангельская область - 124 (2)
Ульяновская область - 119
Красноярский край - 112
Самарская область - 111
Удмуртская Республика - 108 (1)
Волгоградская область - 105 (2)
Оренбургская область - 105
Саратовская область - 102 (2)
Краснодарский край - 98 (4)
Алтайский край - 93 (6)
Пензенская область - 92 (2)
Республика Коми - 85 (4)
Омская область - 85 (5)
Мурманская область - 83 (1)
Республика Дагестан - 83 (8)
Иркутская область - 83 (3)
Забайкальский край - 82
Республика Крым - 82 (3)
Томская область - 81 (1)
Республика Саха (Якутия) - 80
Пермский край - 76 (3)
Карачаево-Черкесская Республика - 73
Кировская область - 73 (1)
Тюменская область - 72 (1)
Новосибирская область - 71 (4)
Приморский край - 70
Челябинская область - 68
Республика Бурятия - 68
Хабаровский край - 68
Ленинградская область - 67
Белгородская область - 63
Орловская область - 60 (1)
Республика Калмыкия - 59
Калужская область - 57
Астраханская область - 56 (2)
Тверская область - 53 (3)
Калининградская область - 52
Ивановская область - 51
Республика Ингушетия - 51
Республика Алтай - 51
Ярославская область - 50
Вологодская область - 46 (1)
Курская область - 45
Новгородская область - 45
Кабардино-Балкарская Республика - 45
Тамбовская область - 42
Владимирская область - 41 (2)
Костромская область - 41 (1)
Республика Тыва - 41
Республика Хакасия - 41
Брянская область - 40 (1)
Рязанская область - 40
Республика Башкортостан - 40 (2)
Республика Мордовия - 39
Сахалинская область - 38
Липецкая область - 37
Республика Северная Осетия - 35 (1)
Тульская область - 34 (1)
Магаданская область - 34
Республика Адыгея - 32 (2)
Курганская область - 32 (1)
Чувашская Республика - 30
Амурская область - 30
Камчатский край - 26
Республика Марий Эл - 23 (1)
Республика Татарстан - 22
Севастополь - 21
Республика Карелия - 18 (5)
Смоленская область - 17
Еврейская АО - 15
Псковская область - 14
Чеченская Республика - 5