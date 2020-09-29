В Петербурге рядом с яхт-клубом "Геркулес" обнаружено расчлененное тело без головы и рук.

Следователи и полиция прибыли по адресу Береговая, 19, куда к берегу прибило мешок с расчлененным телом. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщают местные издания, найденные части тела могут принадлежать трупу, чьи останки на прошлой неделе нашел местный рыбак в реке Екатерингофка. Издание "Подъем" уточняет, что в пакете лежала нижняя часть туловища и обрезок трубы.

"Обнаружены части тела неустановленного человека. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Начата проверка, выясняем все обстоятельства", - заявили в Следственном комитете по городу.

Местные СМИ предполагают, что останки принадлежат трупу, части которого местный рыбак обнаружил в реке Екатерингофка на прошлой неделе. Тогда в пакете лежала нижняя половина туловища, а сам мешок был утяжелен обрезком трубы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как напоминает "Фонтанка.ру", эпизоды с расчленением тел происходят в Петербурге с пугающей частотой. Человеческие останки в течение последнего года с регулярностью попадают в новостную ленту.

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