6 августа Люблинский районный суд Москвы признал виновными и приговорил к реальным и условным срокам семерых подсудимых по так называемому делу "Нового величия"

Московский городской суд / ВКонтакте Анна Павликова получила 4 года условно. Мария Дубовик - 6 лет условно

Московский городской суд / ВКонтакте

Прокуратура обжаловала приговор участникам "Нового величия", сочтя его чрезмерно мягким, сообщили РБК в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

Дату рассмотрения апелляционных жалоб и представлений по этому делу будет назначать суд апелляционной инстанции. В пресс-службе суда уточнили, что в отношении нескольких осужденных в приговоре "допущена техническая ошибка в измерительной единице при назначении наказания". О ком именно из подсудимых шла речь, там не уточнили.

"Группа поддержки "Нового величия" возмущена такими словами прокуратуры и настаивает на полной невиновности всех фигурантов дела", - сказано в Telegram-канале группы поддержки.

6 августа Люблинский районный суд Москвы признал виновными и приговорил к реальным и условным срокам семерых подсудимых по так называемому делу "Нового величия". Как установило следствие, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Вячеславу Крюкову назначили 6 лет колонии общего режима. Руслана Костыленкова приговорили к 7 годам колонии общего режима. Петру Карамзину назначили 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Еще одного фигуранта, Дмитрия Полетаева, освободили в зале суда: он содержался в СИЗО, но был приговорен к условному сроку - 6 лет. Максима Рощина суд приговаривает к 6,5 года условно. Анна Павликова получила 4 года условно. Мария Дубовик - 6 лет условно. При этом суд счел недоказанным факт провокаций со стороны Александра Константинова, на показаниях которого во многом строилось обвинение.

Дело "Нового величия" оказалось неожиданно резонансным. В августе 2018 года после множества одиночных пикетов и несогласованного "Марша матерей" в центре Москвы Павликову и Марию Дубовик перевели под домашний арест. Родители подсудимых объединились с близкими обвиняемых по делу "Сети"; требования отпустить членов "Нового величия" звучали на согласованных и несогласованных акциях. В декабре 2018 года дело прокомментировал президент Владимир Путин: говоря о нем, он упомянул, что подсудимые якобы планировали "организовать вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму", хотя такого обвинения им не предъявляли.

Перед приговором у здания суда собралась толпа журналистов и активистов. Полиция задержала троих человек, в том числе молодого человека в полицейской форме, который пришел к суду с манекеном и декламировал стихи, а также говорил о незаконности процесса. В конце акции он перерезал горло манекену.