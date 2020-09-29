navalny / Instagram Сотрудники ФБК забрали из томской гостиницы и вывезли в Германию бутылку с водой, из которой Навальный пил

navalny / Instagram

Роспотребнадзор нашел в томском отеле Xander, где останавливался Алексей Навальный перед отравлением, сразу 13 нарушений, связанных с несоблюдением санитарных норм и правил. Информацию о результатах внеплановой проверки, которую ведомство начало в день отравления политика, опубликована в едином реестре проверок на сайте Генеральной прокуратуры. На это обратили внимание "Открытые медиа".

Из отчета следует, что в гостинице не обеспечено хранение чистой посуды в закрытых шкафах, не соблюдаются условия хранения продуктов по видам, нет специального места для хранения инвентаря для уборки помещений, на кухне нет инструкции о правилах мытья посуды, персонал не контролирует условия хранения замороженных продуктов, холодильники не оснащены термометрами, а на емкостях для сбора пищевых отходов отсутствуют крышки. Также в отеле не ведется лабораторный контроль за качеством и безопасностью кулинарии.

Кроме того, проверяющие нашли в гостинице продукты без сопровождающих документов. А в смывах с рук повара в ресторане "Вельвет" при отеле обнаружили кишечную палочку, вызывающую множество заболеваний, от поноса до менингита. Ее же обнаружили и на спецодежде повара, и на используемой им посудой.

Проверку в гостинице Xander Роспотребнадзор проводил с 20 августа по 16 сентября по требованию прокуратуры Томской области. Именно на бутылке воды из этого отеля в немецкой лаборатории обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок".

Накануне Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы, отклонившего жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на бездействие следователей по делу об отравлении Навального. "Гражданин РФ вырубился и впал в кому в самолете РФ, пролетая над Сибирью. Внутри РФ никакого расследования, зато ежедневные заявления МИД. Видимо Томск исключили из России", - отреагировал на решение суда Навальный.

20 августа, в день экстренной госпитализации оппозиционера, сотрудники ФБК подали в СК заявление с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство (статьи 30 и 105 УК) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (статья 277 УК). Ведомство не отреагировало, и ФБК подал жалобу на бездействие следствия. По версии Басманного суда, СК рассматривал заявление о бездействии не по Уголовно-процессуальному кодексу, а по ФЗ N59 "О порядке работы с обращениями граждан".

Ранее ФСБ России отказалась проверить информацию о слежке за Алексеем Навальным в его поездке по Сибири перед отравлением, не найдя оснований для проведения такой проверки.

19 сентября истек максимальный срок (30 дней) доследственной проверки по факту отравления Навального, но Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) не дождался ни возбуждения уголовного дела, ни отказа в нем. Вместо этого управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу заявило, что проверка продолжается, хотя Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) не позволяет продлевать срок проверки больше, чем на 30 суток, без принятия процессуального решения.

Несмотря на это, в Кремле заявили, что российские правоохранительные органы действуют "в строгом соответствии с законом", но испытывают "определенные проблемы" из-за того, что соратники Навального увезли "большое количество доказательств, улик и так далее".

Известно, что сотрудники ФБК забрали из томской гостиницы и вывезли в Германию бутылку с водой, из которой Навальный пил. Впоследствии лаборатория бундесвера обнаружила на ее горлышке следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок", причем эксперты склоняются к тому, что Навальный пил из бутылки уже после отравления. В ФБК уверены, что, если бы не их оперативные действия по сбору всех предметов, которыми мог пользоваться Навальный перед отравлением, бутылка бы отправилась в мусор.