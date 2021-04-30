Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Власти Москвы приняли решение не проводить массовые первомайские демонстрации и субботники из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в интервью телеканалу РБК.

"В связи с тем, что санитарно-эпидемиологическая ситуация развивается не в лучшую сторону, сейчас принято решение не проводить массовых мероприятий, ни массовых первомайских демонстраций, в том числе и субботники. Нельзя нам рисковать и собирать большое количество москвичей, чтобы потом были дополнительные вспышки и дополнительные негативные последствия", - сказал Бирюков.

Он добавил что городские службы, коммунальные службы, предприятия промышленные в рамках месячника приводят в порядок свои территории.

"И конечно же до 30 апреля мы их проведем, уберем город", - сказал Бирюков.

С 30 апреля по 10 мая включительно городские службы будут работать в усиленном режиме, также сообщил заместитель мэра. "Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.