В пятницу в 16:40 на трассе "Астрахань-Ставрополь" микроавтобус с детьми столкнулся с грузовиком и "ВАЗом-2109". По версии ГИБДД Ставропольского края, легковая машина подрезала на повороте грузовик, он опрокинулся и придавил автобус, сообщает "Интерфакс".

Погибли шестеро детей. Пострадали трое взрослых и 13 детей, по данным краевого Минздрава. В местную больницу доставили девять пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе были 14 детей и четверо взрослых.

В автобусе находилась баскетбольная команда из юношеской школы N2 Волгограда, сообщили в администрации Волгоградской области. Руководство региона решило помочь перевезти родителей пострадавших и погибших на Ставрополье. Обсуждается вопрос об отмене соревнований.

В ГИБДД сказали, что на повороте грузовик опрокинулся и придавил автобус. По предварительной версии, причиной ДТП с гибелью шести детей на Ставрополье, стал маневр легковой машины, которая подрезала грузовик, а грузовик опрокинулся на микроавтобус с детьми.

По факту столкновения микроавтобуса с девочками-баскетболистками с грузовиком и "ВАЗом-2109" на Ставрополье возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщили в СКР. Это ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек) и ч. 3 ст. 238 УК(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).