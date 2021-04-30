Владелец издательства исламской литературы "Умма" Асламбек Эжаев арестован в Москве по подозрению в финансировании терроризма

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube По данным следствия, Эжаев является основателем и владельцем издательского дома "Умма", который также использовался для сбора и перевода денежных средств

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Владелец издательства исламской литературы "Умма" Асламбек Эжаев арестован в Москве по подозрению в финансировании терроризма. Как сообщается на сайтеСК РФ, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Организация финансирования террористической деятельности"), он заключен под стражу.

По данным следствия, Эжаев является основателем и владельцем издательского дома "Умма", который также использовался для сбора и перевода денежных средств. "Книги этого издательского дома признавались по заключению экспертиз экстремистскими, однако мужчина формально менял название произведений и заново переиздавал их. Эти книги также распространялись среди заключенных", - говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, не позднее 2012 года Асламбек Эжаев организовал финансирование террористической деятельности организации "Исламское государство" (ИГ)*. "В период с 2012 года и до настоящего времени Эжаев неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования "Исламского государства"*. В дальнейшем он перевел свыше 34 млн рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении СК.

В загородных домах и квартирах Эжаева в различных округах Москвы обнаружили банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенную литературу, а также иную атрибутику экстремистской направленности.

В ФСБ России также сообщили, что Эжаев был членом законспирированной ячейки ИГ* и ранее был связан с идеологом террористов Саидом Бурятским. Там уточнили, что часть литературы, издаваемой ИД "Умма" запрещена Министерством юстиции, поскольку носит экстремистский характер и пропагандирует идеологию ваххабитов и "всемирного халифата". По четырем местам жительства и на объектах, использующихся Эжаевым и его близкими родственниками для печати и распространения запрещенных книг, изъяли мобильные телефоны с сообщениями от террористов, значительное количество банковских карт, отчетные документы по перечислениям денежных средств и бухгалтерскую документацию издательства "Умма".

Документы свидетельствуют о том, что с 2010 года по настоящее время было выпущено более 900 тыс. книг на общую сумму 95 млн рублей. Также у Эжаева нашли почтовые отправления из пенитенциарных учреждений ФСИН России от осужденных по террористическим статьям с заказами на высылку экстремистской литературы. "Дополнительно по месту проживания одного из близких родственников Эжаева обнаружена лаборатория по производству, предположительно, наркотических веществ растительного происхождения для сбыта", - сообщили в ФСБ.