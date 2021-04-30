Власти Москвы отложили введение новых правил движения грузовиков по МКАД из-за жалоб бизнеса

АГН "Москва"

Власти Москвы отложили введение ограничения на передвижение грузовиков массой более 3,5 т в пределах МКАД: они начнут действовать не с 5 мая, а с 15 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Представителями малого бизнеса было озвучено опасение, что им будет затруднительно оперативно подать заявки на получение пропуска. Чтобы ввод ограничений прошел максимально комфортно не только для представителей крупного бизнеса, которые уже сделали все необходимое, но и для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, мы переносим ввод ограничений на 15 июня", - сообщили в департаменте.

В феврале власти запретили движение транзитных грузовиков массой более 12 т без пропусков в пределах МКАД. С 5 апреля запрет должен был распространиться и на транспорт массой от 3,5 т. Таким грузовикам разрешат проезжать транзитом только по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и "бетонкам" А-107 и А-108. В дептрансе считают, что новые правила позволят снизить число грузовиков на МКАД на 15%, а число аварий - на 20%.

В то же время руководители Российского автотранспортного союза, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, Национальной мясной ассоциации, "Союзнапитков", "Союзмолока" и других бизнес-объединений заявили, что ограничения обернутся рисками для доставки сырья, продовольствия, лекарств, которые перевозились без оформления пропусков в ночное время.

Представители бизнеса заявили, что ЦКАД не готова к приему грузового транспорта, поскольку там идет строительство, не хватает развязок, съездов и инфраструктуры. Помимо этого, перевод маршрутов вызовет рост затрат на перевозку, что повлияет на конечную стоимость товаров. Платный проезд по ЦКАД может стоить около 700 тыс. руб. в год для одного грузовика, пишет РБК.

Помимо этого, из-за новых правил стало сложно гарантировать поставки в срок, поскольку оформление пропусков занимает несколько недель. В результате перевозчики поднимают тарифы или вовсе отказываются от заказов из-за рисков штрафов. Ритейлеры также не исключили, что в длинные майские выходные ситуация с перевозками может усугубиться.