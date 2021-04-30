В РФ выпустили первую партию вакцины от коронавируса для животных

АГН "Москва" Вакцина "Карнивак-Ков" является первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 у животных

АГН "Москва"

Подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных выпустил первую партию вакцины "Карнивак-Ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных. Как сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано, которую цитирует "Интерфакс", объем партии составляет 17 тыс. доз, в кратчайшие сроки она будет направлена в регионы РФ.

По словам Мелано, российский рынок активно выражает заинтересованность в приобретении вакцины, интерес к ней также проявили компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи, Ливана, Ирана и Аргентины. Около 20 организаций готовы на переговоры о регистрации и поставках препарата в свои страны. Досье на регистрацию вакцины за рубежом, в том числе в ЕС, находится в стадии подготовки.

Ранее сообщалось, что центр готов выпускать до 10 тыс. доз вакцины в сутки, производственные мощности института позволяют производить до 3 млн доз в месяц. В перспективе, при наличии спроса, объем может быть увеличен до 5 млн доз.

Вакцина "Карнивак-Ков" является первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 у животных. Его доклинические исследования начались в августе 2020 года. В их проведении были задействованы норки, кошки, собаки и хорьки. Результаты исследований показали эффективность и безопасность испытуемого препарата.

Ранее директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что заражение коронавирусом среди сельскохозяйственных и домашних животных станет следующим этапом пандемии. В связи с этим вокруг людей будут постоянно присутствовать очаги инфекции, которая при этом будет эволюционировать.

Представители семейства кошачьих оказались довольно восприимчивы к новому коронавирусу. Еще весной 2020 года в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке тигр заболел COVID-19, а в январе этого года в шведском зоопарке усыпили тигрицу Настасью, заболевшую коронавирусом. Медики полагают, что животное заразили сотрудники зоопарка, при этом случаев передачи вируса от животного к человеку до сих пор зарегистрировано не было.

Тогда же сообщалось, что у кота в Санкт-Петербурге также был выявлен коронавирус. "Наиболее вероятно источником заражения домашнего животного стали хозяева, которые заболели раньше и перенесли подтвержденную коронавирусную инфекцию COVID-19 в легкой форме. У животного поднялась температура, наблюдались апатия и отказ от пищи", - рассказали российские ученые, изучавшие этот случай заражения.

У кота взяли мазки, выделенные возбудители болезни оказались идентичными тем, что были обнаружены у хозяйки животного. "Секвенированые штаммы показали, что они относятся к наиболее распространенному и циркулирующему в России клайду GR и не несут каких-то специфических замен, отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей", - подчеркивали медики.

Они добавили, что случаи заражения домашних животных регистрировались с самого начала пандемии. "Кошки переносят инфекцию с разной степенью тяжести, и в абсолютном большинстве зарегистрированных случаев животное поправляется", - сказали специалисты.

В январе также сообщалось, что две гориллы из американского зоопарка в Сан-Диего заболели коронавирусной инфекцией. Это первый известный случай передачи вируса человекообразным обезьянам. Они начали кашлять 6 января, после чего у них заподозрили коронавирус и провели тесты. Лаборатория Министерства сельского хозяйства США 11 января подтвердила, что животные больны COVID-19.

В Дании коронавирус передался норкам, которых разводят на специальных фермах. Причем власти страны опасались, что вирус мутировал и стал передаваться от норок человеку. В связи с этим было принято решение о поголовном забое норок. Позднее правительство признало это решение ошибочным и незаконным.