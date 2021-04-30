Регионы вправе самостоятельно устанавливать запрет на продажу алкоголя в майские праздники с 1 по 10 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс".

После указа о введении "длинных выходных" в мае в соцсетях стали появляться слухи, что власти регионов намерены ограничить продажу алкоголя на эти дни. Например, пользователи "ВКонтакте" из Екатеринбурга начали распространять информацию о том, что Роспотребнадзор вводит на эти дни "настоящий сухой закон". Ведомство выпустило опровержение на этот счет, однако информация о "сухом законе" появилась и на Камчатке: местная глава Минэкономразвития назвала сообщения о запрете продажи алкоголя "не соответствующими действительности".

По словам Пескова, в указе президента об удлиненных выходных нет упоминаний "сухого" закона, однако региональные власти могут ввести его сами. "Глава региона обладает достаточно широким кругом полномочий, и это происходит всё на их усмотрение", - уточнил Песков, добавив, что россияне "гуляют" не просто так, а по рекомендациям специалистов-эпидемиологов. "И гуляем мы на фоне того, что коронавирус пока не побеждён, эпидемия пока продолжается, она не ушла полностью", - добавил он (цитата по ТАСС).

Несколько российских регионов при этом действительно ввели ограничения на продажу алкоголя в майские праздники, но только на несколько дней, cообщают "Открытые медиа".

В Екатеринбурге спиртное нельзя будет купить 9 мая в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих территориях, а в Тюмени и в Волгограде запрет будет действовать только 1 и 9 мая. А в столице республики Тува Кызыле продажу алкоголя на майские праздники ограничат полностью: алкоголь нельзя будет купить во всех торговых точках города, однако запрет не касается заведений общественного питания. Владельцам таких предприятий администрация города порекомендовала "снять с реализации в праздничные и выходные дни алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе".

Изначально в этом году россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая, которое приходится на понедельник, и с 8 мая по понедельник 10 мая, так как День Победы 9 мая в этом году приходится на воскресенье. Но 23 апреля глава России Владимир Путин распорядился сделать нерабочими все дни с 1 по 10 мая включительно, а в ряде регионов "длинные выходные" продлят до 11 мая, на который в этом году выпадает Радоница.

Такое решение было принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановке в стране, однако предпринимателям оно показалось странным. По данным исследования Headhunter, решение сделать нерабочими дни с 1 по 10 мая более трети (38%) работодателей не поддерживают однозначно, еще 23% высказали в целом отрицательное отношение. Полную поддержку указ Путина нашел среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом его поддерживают, а еще 2% работодателей затруднились с ответом. Пятая часть работодателей в России продолжит работать с 4 по 7 мая, а еще 54% не решили, будут ли их компании работать или сделают эти дни выходными.