Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело по факту тройного убийства. По предварительным данным, в ходе семейной ссоры подозреваемая расправилась с малолетними детьми и своим мужем

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело по факту тройного убийства. По предварительным данным, в ходе семейной ссоры подозреваемая расправилась с малолетними детьми и своим мужем.

Преступление совершено 29 апреля в квартире дома по улице Толстого, сообщает сайт управления СК РФ по Приморскому краю. В жилище "обнаружено тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей с признаками насильственной смерти - колото-резаными ранами". В связи с произошедшим было начато уголовное производство по п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

Сотрудники правоохранительных органов начали розыск матери погибших детей. Она была задержана по горячим следам и допрошена. "Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, дактилоскопическая, молекурярно-генетическая и психолого-психиатрическая", - говорится в пресс-релизе СК РФ.

По информации СМИ, у женщины остался третий пятилетний ребенок. В момент трагедии он находился в детском саду.

По информации источника "Комсомольской правды", подозреваемая Екатерина во время расправы пыталась отрезать малышам головы. После убийства она сложила тела детей в сумку, а под труп супруга подложила целлофан. Заметая следы, женщина отмыла полы в квартире от крови. После чего, по предварительным данным, она отправилась в кинотеатр, где ее и задержали.

По предварительной информации, в семье долгое время был разлад. Знакомые говорят, что после родов в поведении Екатерины появились некие "отклонения". Они добавили, что ее муж периодически забирал детей и отвозил их к родственникам в ЗАТО Фокино.

Судя по публикациям в соцсетях, Екатерина еще год назад начала поиски молодого ухажера, сообщив о себе, что "разведена".