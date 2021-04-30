Нина Дудкина

Важные истории / YouTube

Во Владимирской области сотрудники исправительной колонии N 3 похоронили заключенного Дмитрия Осташова, не уведомив его жену о смерти. Об этом сообщили "Важные истории".

Адвокат Осташова Юлия Чванова рассказала "Новой газете", что ей неофициально сообщили о смерти подзащитного, когда она приехала в колонию и попросила допустить ее к нему. После этого, 28 апреля, жена Осташова Нина Дудкина позвонила в ИК-3 и спросила, где она может забрать тело для захоронения. Сотрудник колонии сообщил ей, что тело находится в морге, однако не стал называть, в каком именно. По словам адвоката, они обзвонили все морги, и в одном из них им сказали, что сотрудники ИК-3 забрали тело для захоронения. Кроме того, в морге уточнили, что Осташов умер 19 апреля. Причиной смерти назван отек мозга.

Работающий в колонии сотрудник ФСИН на вопрос жены Осташова, почему ее не уведомили о смерти мужа, сказал ей: "Мы что, должны вас искать с собаками?"

По словам адвоката, администрация колонии обязана сообщать родственникам заключенных об их смерти, но если в течение недели родственники не приезжают за телом, заключенных хоронят без отдельного уведомления. При этом срок ожидания могут увеличить до 14 дней, если на поиски близких нужно больше времени. Осташова похоронили на восьмой день при наличии родственников, отметила Юлия Чванова.

Она также предположила, что сотрудники ИК-3 могли отправить письмо с уведомлением о смерти Осташова по старому адресу его жены. При этом Нина, как уточнила Чванова, приезжала в колонию каждую субботу, чтобы передавать мужу лекарства.

Адвокат сообщила, что уже направила жалобы на незаконное захоронение в прокуратуру и УФСИН России по Владимирской области, а также подала заявление в Следственный комитет для проведении проверки.

20 апреля "Важные истории" опубликовали репортаж, в котором жена Осташова рассказала об условиях содержания в больнице при ИК-3, куда, как стало известно днем ранее, перевели оппозиционного политика Алексея Навального.

По данным издания, Дмитрий Осташов прибыл в тюрьму N 2 ("Владимирский централ") в марте 2019 года и пропал: адвоката и жену к нему не пускали. Только в апреле 2021 года выяснилось, что Осташова перевели в больницу при ИК-3.

"Осужденные очень боятся перевода в ИК-3. По каким причинам, остается только предполагать", - сказала Юлия Чванова.

Когда жена заключенного приехала в колонию и встретилась с начальником, она узнала, что Осташову сделали операцию - трепанацию черепа. По словам его жены, сначала начальник колонии утверждал, что у заключенного лопнул капилляр в голове, но затем врачи сказали, что операцию пришлось сделать из-за заболевания печени.

17 апреля Нину пустили к Осташову в палату больницы при ИК-3. Тогда она рассказала, что он находится в очень тяжелом состоянии. После операции Дмитрий не мог ни ходить, ни говорить. Жену он даже не узнал.