Главу правозащитного проекта "Команда 29" Ивана Павлова задержали сотрудники ФСБ. Перед этим у адвоката прошли обыски

Команда 29 Иван Павлов выступает на стороне защиты в делах против Фонда борьбы с коррупцией*, а также в делах о госизмене и шпионаже: в частности, он предоставлял защиту журналисту Ивану Сафронову

АГН "Москва" / Пресс-служба Мосгорсуда

Главу правозащитного проекта "Команда 29" Ивана Павлова задержали сотрудники ФСБ. Перед этим у адвоката прошли обыски. Иван Павлов выступает на стороне защиты в делах против Фонда борьбы с коррупцией*, а также в делах о госизмене и шпионаже: в частности, он предоставлял защиту журналисту Ивану Сафронову, бывшему топ-менеджеру "Интер-РАО" Карине Цуркан, ученому Виктору Кудрявцеву.

"Оперативные сотрудники ФСБ задержали Павлова в рамках расследуемого уголовного дела после проведения обыска в его номере в московской гостинице", - сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Обыск у адвоката Павлова связан с профессиональной деятельностью юриста, рассказал коллега Павлова адвокат Евгений Смирнов. "Нам пока ничего не известно, в том числе, кто проводит следственные действия, на каком основании. Павлов задержан", - сказал защитник.

Позже он написал в Facebook, что Павлову вменяют ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования).

Наказание по этой статье - штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до трех месяцев.

По словам Смирнова, Ивану Павлову часто поступали угрозы от следователей ФСБ, в частности от Александра Чебана (ведет дело журналиста Ивана Сафронова). Он говорил в лицо Павлову: "Вы нам стоите поперек горла, мы сделаем все, чтобы вас посадить".

В пятницу Ивана Павлова повезли на допрос в Следственный комитет.

Евгений Смирнов отметил, что обыск также проводится в Санкт-Петербурге, в жилище IT-специалиста "Команды 29". "У главы "Команды 29" адвоката Ивана Павлова прошел обыск. Одновременно ломают дверь IT-специалисту "Команды 29" Игорю Дорфману. Он перестал отвечать на звонки", - пояснили в телеграм-канале "Команды 29". Там добавили, что обыск у Павлова проводился в отеле, расположенном по адресу "Бауманская, 54".

Обыск проводится и у жены Павлова в Петербурге.

А коллега Павлова Валерия Ветошкина, которая работает в деле ФБК*, сообщила РБК, что "успела уехать" в Санкт-Петербург.

Иван Павлов известен по ряду дел о госизмене. Он, в частности, защищает бывшего топ-менеджера "РАО ЭЕС" Карину Цуркан, осужденную за шпионаж, бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, ходатайство следствия о продлении ареста которому в пятницу рассмотрит Лефортовский суд Москвы. Подзащитным Павлова был и 77-летний ученый Виктор Кудрявцев, который провел больше года в СИЗО. В четверг Павлов сообщил о его смерти. Еще одним клиентом Павлова является 78-летний президент Арктической академии наук Валерий Митько, обвиняемый в госизмене и шпионаже в пользу китайцев.

Иван Павлов также представляет интересы ФБК* по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.

В апреле Иван Павлов писал, что у сотрудников ФСБ есть план по ловле шпионов и госизменников. А объектом преследования по соответствующим уголовным статьям все чаще становятся ученые, поскольку их деятельность предполагает передачу информации и общение с иностранцами.