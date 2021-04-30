В районном военном комиссариате Красноярска призывника попросили пройти психологическое тестирование, в котором нужно было продемонстрировать свое отношение к революционной смене власти и внесудебным расправам над чиновниками-коррупционерами.

Анкетирование проходило в военкомате по Советскому и Центральному районам Красноярска. В процессе тестирования совершеннолетнего призывника расспросили про отношение к коррупционерам и "нападениям на представителей правоохранительных органов во время массовых акций протеста против власти". Это подтверждается копией анкеты, которая попала в распоряжение издания "Тайга.инфо".

В документе были указаны вопросы: "Считаете ли вы, что если по возрасту молодые люди не могут участвовать в выборах, то допустимо их участие в силовых протестных акциях?"; "Считаете ли вы, что коррупционеров в органах власти нужно не судить, а линчевать?"; "Считаете ли вы, что выборами в России ничего не решить?"; "Можно ли надеяться, что революционная смена власти немедленно приведет к повышению уровня жизни российских граждан?"

В другом блоке призывнику предлагалось ответить на вопросы: "Распространяли ли вы когда-либо призывы к выходу на массовые акции протеста?"; "Вы посещаете анонимные сети?"; "Если митинг из мирного перейдет в разряд агрессивного, останетесь ли вы в рядах митингующих?"; "Общение в социальных сетях существенно изменило ваш взгляд на внутреннюю политику в стране?"

По словам призывника, психиатр при нем говорил, что им сверху "спустили тесты нового образца".

Весенний призыв на военную службу проводится в РФ с 1 апреля по 15 июля.