Росфинмониторинг внес "общественное движение "Штабы Навального" в перечень экстремистов и террористов, не дожидаясь решения суда

Фотобанк Moscow-Live / Ольга Шуклина Росфинмониторинг внес "общественное движение "Штабы Навального" в перечень экстремистов и террористов, не дожидаясь решения суда. Информация об этом опубликована на сайте службы.

Росфинмониторинг

Росфинмониторинг внес "общественное движение "Штабы Навального" в перечень экстремистов и террористов, не дожидаясь решения суда. Информация об этом опубликована на сайте службы.

При этом сейчас штабы Навального - единственные юридические лица, внесенные Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков ранее заявил в Telegram, что такой организации, как "Общественное движение "Штабы Навального", не существует.

16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией*, штабов Навального, а также организации "Фонд защиты прав граждан"*. Прокуратура заявила, что под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. Мосгорсуд засекретил все материалы этого дела.

26 апреля прокуратура РФ приостановила деятельность штабов Навального до решения по иску об экстремизме. До окончания рассмотрения дела организациям запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Тогда же штабы Навального по всей России заявили о прекращении работы в прежнем формате и заморозке своих страниц в соцсетях. Сообщалось, что у сотрудников штабов Навального и ФБК* будут удалены рабочие почты, они передадут пароли от аккаунтов, с ними расторгнут договоры о сотрудничестве. Все это будет сделано для того, чтобы обезопасить сотрудников структур Навального и снизить вероятность их уголовного преследования. Также им дано указание почистить свои страницы в соцсетях от упоминаний и символики ФБК* и штабов Навального.

Если суд признает экстремистскими организациями ФБК*, штабы Навального и "Фонд защиты прав граждан"*, то этот статус сделает невозможной их дальнейшую работу в России. Будет запрещена вся их символика, СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены, уголовная ответственность будет грозить не только руководству этих организаций, но и их рядовым участникам, жертвователям, волонтерам. Организациям-"экстремистам" по закону "О противодействии экстремистской деятельности" запрещено проводить собрания, митинги и участвовать в выборах. Попадание в список Минюста фактически останавливает любые банковские операции. То есть любая активность, связанная с Навальным, будет исключена из легального политического поля.

Ярлык "экстремистской" несет для организации и ее членов несколько важных последствий. Организаторам работы "экстремистского объединения" может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 282.2 УК ("Организация деятельности экстремистской организации"). По этой же статье уголовная ответственность грозит тем, кто участвует в работе таких организаций - от двух до шести лет лишения свободы. Этот риск существует в том числе для рядовых сотрудников ФБК*, для волонтеров и для сочувствующих.

29 апреля Леонид Волков заявил об официальном закрытии сети региональных штабов Навального. По его словам, сохранение их работы в нынешнем виде невозможно, так как она будет подведена под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для работников и всех, кто принимает любое участие в работе сети. Волков предложил волонтерам, жертвователям и всем сочувствующим поддержать "мощных и крутых региональных политиков", а также сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами. "Вы им поможете, и все у них получится", - заключил Волков, не называя конкретных имен и организаций.