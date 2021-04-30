Россия ввела санкции против восьми граждан ЕС, в том числе в отношении председателя Европарламента Давида Марии Сассоли и руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха. Это ответ на санкции Евроссоюза, введенные в связи с ситуацией вокруг Навального и нарушениями прав человека, сообщает ТАСС.

Также в списке значатся: заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова; глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт; член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр; председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш; директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш и глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.

В росийском МИД отметили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путем диалога. "Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций... Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права и сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией". Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются", - говорится в тексте документа.

США не скрывают заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации, также заявили в МИД РФ.