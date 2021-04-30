"Коммерсант": торговые сети и поставщики продуктов опасаются сбоев из-за новых правил движения грузовиков

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав С 5 мая вступает в силу постановление мэрии Москвы, которое требует оформлять пропуска на грузовики массой от 3,5 тонны для движения в пределах МКАД, вводит фиксированные маршруты, разделение пропусков на дневные и ночные и другие меры

Фотобанк Moscow-Live / Тихонов Михаил

Крупные производители продуктов и торговые сети столкнулись со сложностями с планированием поставок в Москве перед вступлением в силу новых правил движения грузовиков с 5 мая. Участники рынка не успевают получить новые пропуска, ряд перевозчиков отказываются от заказов из-за рисков штрафов, а некоторые тарифы подорожали до 20%. Бизнес опасается, что во время длинных праздников ситуация может усугубиться, пишет "Коммерсант".

С 5 мая вступает в силу постановление мэрии Москвы, которое требует оформлять пропуска на грузовики массой от 3,5 тонны для движения в пределах МКАД, вводит фиксированные маршруты, разделение пропусков на дневные и ночные и другие меры. Эти меры грозят существенными рисками, включая срывы контрактов, о чем представители бизнеса уже предупреждали мэрию и правительство РФ.

Источник среди производителей уже сообщил о начавшихся сложностях с доставкой продуктов питания в Москву из-за вступления в силу новых правил. По его словам, гарантировать поставки в срок стало сложно из-за проблем с доступностью транспорта.

Как поясняют в "Ленте", некоторые перевозчики, которые раньше закрывали огромную долю направлений, сейчас в принципе отказываются от заказов из-за новых правил. Нарушение, зафиксированное камерой, грозит штрафом в 5 тыс. рублей, и брать на себя такие риски перевозчики не готовы. Кроме того, из-за нового режима выросли тарифы на перевозки, а некоторые крупные перевозчики продуктов сообщают об отказе в получении новых пропусков из-за якобы неправильно оформленных документов.

Источник в крупной пищевой компании говорит, что оформление пропусков занимает несколько недель и отказ при первом обращении фактически означает, что транспорт останется без пропусков к майским праздникам. Во "Вкусвилле" также сообщили о сложностях с получением новых пропусков, особенно ночных, и длинные праздники тоже скажутся на ситуации. Некоторые производители, чтобы избежать недопоставки и штрафов за срыв контрактов вынуждены дробить партии на машины меньшей грузоподъемности, не подпадающие под регулирование, что требует большего числа водителей и увеличивает расходы.

В PepsiCo (бренды Pepsi, Lay's, "Домик в деревне" и др.) говорят, что основной проблемой стали отдельные пропуска на ночную доставку: техническая возможность для их получения в системе ЦОДД появилась только 26 апреля и сегодня компания не имеет ни одного оформленного ночного пропуска. Компания обратилась в правительства Москвы и Подмосковья с просьбой помочь решить проблему: в департаменте транспорта Москвы ситуацию не прокомментировали.

По мнению экспертов, решить проблему можно было бы за счет введения моратория на штрафы за езду без новых пропусков на какое-то время, до устранения всех сложностей, однако для этого необходимы переговоры власти и бизнеса. Другим решением могла бы стать уже имеющаяся возможность оформить временный пропуск на пять дней, что помогло бы избежать потерь до получения постоянного пропуска.