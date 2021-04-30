Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 731, до 4 805 288. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В настоящее время в России продолжают лечение 267 214 человек.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 397 против 364 днем ранее, до 110 128. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,29%.
Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 8 406, до 4 427 946. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 2662 (57)
Санкт-Петербург - 725 (33)
Московская область - 651 (20)
Ростовская область - 230 (12)
Нижегородская область - 171 (16)
Самарская область - 170 (15)
Воронежская область - 155 (12)
Иркутская область - 134 (6)
Саратовская область - 134 (5)
Красноярский край - 115 (9)
Свердловская область - 110 (10)
Краснодарский край - 105 (11)
Республика Саха (Якутия) - 105 (1)
Волгоградская область - 104 (7)
Челябинская область - 104 (6)
Пермский край - 102 (7)
Республика Крым - 97 (6)
Республика Башкортостан - 97 (3)
Пензенская область - 87 (6)
Ульяновская область - 86 (8)
Ставропольский край - 86 (5)
Ленинградская область - 85 (11)
Ярославская область - 81 (3)
Алтайский край - 75 (5)
Белгородская область - 73 (2)
Курская область - 72 (6)
Брянская область - 71
Тверская область - 70 (6)
Оренбургская область - 70 (4)
Новосибирская область - 70 (4)
Псковская область - 69 (2)
Кировская область - 69 (1)
Архангельская область - 65 (2)
Кемеровская область - 65 (1)
Липецкая область - 64 (4)
Ивановская область - 60 (3)
Астраханская область - 60 (2)
Владимирская область - 58 (5)
Калужская область - 56
Тульская область - 55 (10)
Омская область - 55 (2)
Ханты-Мансийский АО - 55
Калининградская область - 55
Орловская область - 52 (4)
Тамбовская область - 52 (2)
Удмуртская Республика - 52 (2)
Рязанская область - 51 (3)
Чувашская Республика - 51 (2)
Смоленская область - 49 (7)
Тюменская область - 49 (4)
Вологодская область - 42 (4)
Республика Дагестан - 42 (3)
Республика Карелия - 39 (3)
Республика Татарстан - 39 (3)
Курганская область - 37 (3)
Новгородская область - 35
Республика Коми - 34 (1)
Забайкальский край - 30 (2)
Республика Мордовия - 30
Республика Бурятия - 27 (3)
Приморский край - 26 (1)
Мурманская область - 26 (1)
Костромская область - 24 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 24
Томская область - 23 (6)
Хабаровский край - 22
Севастополь - 21 (3)
Сахалинская область - 21 (1)
Республика Хакасия - 20 (3)
Ямало-Ненецкий АО - 16
Республика Марий Эл - 15
Карачаево-Черкесская Республика - 14 (1)
Республика Ингушетия - 13 (1)
Амурская область - 12
Республика Калмыкия - 11 (1)
Республика Адыгея - 10
Республика Северная Осетия - 9 (2)
Чеченская Республика - 9
Камчатский край - 8
Магаданская область - 5 (1)
Республика Алтай - 5 (1)
Республика Тыва - 3
Еврейская АО - 0
Чукотский АО - 0
Ненецкий АО - 0