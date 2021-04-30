Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 731, до 4 805 288

Стопкоронавирус.рф

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 731, до 4 805 288. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В настоящее время в России продолжают лечение 267 214 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 397 против 364 днем ранее, до 110 128. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,29%.

Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 8 406, до 4 427 946. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 2662 (57)

Санкт-Петербург - 725 (33)

Московская область - 651 (20)

Ростовская область - 230 (12)

Нижегородская область - 171 (16)

Самарская область - 170 (15)

Воронежская область - 155 (12)

Иркутская область - 134 (6)

Саратовская область - 134 (5)

Красноярский край - 115 (9)

Свердловская область - 110 (10)

Краснодарский край - 105 (11)

Республика Саха (Якутия) - 105 (1)

Волгоградская область - 104 (7)

Челябинская область - 104 (6)

Пермский край - 102 (7)

Республика Крым - 97 (6)

Республика Башкортостан - 97 (3)

Пензенская область - 87 (6)

Ульяновская область - 86 (8)

Ставропольский край - 86 (5)

Ленинградская область - 85 (11)

Ярославская область - 81 (3)

Алтайский край - 75 (5)

Белгородская область - 73 (2)

Курская область - 72 (6)

Брянская область - 71

Тверская область - 70 (6)

Оренбургская область - 70 (4)

Новосибирская область - 70 (4)

Псковская область - 69 (2)

Кировская область - 69 (1)

Архангельская область - 65 (2)

Кемеровская область - 65 (1)

Липецкая область - 64 (4)

Ивановская область - 60 (3)

Астраханская область - 60 (2)

Владимирская область - 58 (5)

Калужская область - 56

Тульская область - 55 (10)

Омская область - 55 (2)

Ханты-Мансийский АО - 55

Калининградская область - 55

Орловская область - 52 (4)

Тамбовская область - 52 (2)

Удмуртская Республика - 52 (2)

Рязанская область - 51 (3)

Чувашская Республика - 51 (2)

Смоленская область - 49 (7)

Тюменская область - 49 (4)

Вологодская область - 42 (4)

Республика Дагестан - 42 (3)

Республика Карелия - 39 (3)

Республика Татарстан - 39 (3)

Курганская область - 37 (3)

Новгородская область - 35

Республика Коми - 34 (1)

Забайкальский край - 30 (2)

Республика Мордовия - 30

Республика Бурятия - 27 (3)

Приморский край - 26 (1)

Мурманская область - 26 (1)

Костромская область - 24 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 24

Томская область - 23 (6)

Хабаровский край - 22

Севастополь - 21 (3)

Сахалинская область - 21 (1)

Республика Хакасия - 20 (3)

Ямало-Ненецкий АО - 16

Республика Марий Эл - 15

Карачаево-Черкесская Республика - 14 (1)

Республика Ингушетия - 13 (1)

Амурская область - 12

Республика Калмыкия - 11 (1)

Республика Адыгея - 10

Республика Северная Осетия - 9 (2)

Чеченская Республика - 9

Камчатский край - 8

Магаданская область - 5 (1)

Республика Алтай - 5 (1)

Республика Тыва - 3

Еврейская АО - 0

Чукотский АО - 0

Ненецкий АО - 0

