Посольство США в России сократит штат сотрудников на 75%

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин Дипмиссия рекомендует американским гражданам покинуть Россию до 15 июня, если их российская виза истекает

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Посольство Соединенных Штатов в РФ в связи с запретом на наем иностранных граждан сократит штат сотрудников на 75 процентов. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

С 12 мая посольство будет предоставлять консульские услуги только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев. Россиянам аналогичные услуги будут доступны только в ситуации, когда речь идет о жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы.

Кроме того, дипмиссия рекомендует американским гражданам покинуть Россию до 15 июня, если их российская виза истекает.

Ранее дипломаты получили уведомление от российского правительства от 23 апреля о том, что российские власти намерены запретить американским дипмиссиям США нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве. В посольстве выразили сожаление в связи с этим решением, передает "Интерфакс". Эти ограничения были определены указом президента РФ Владимира Путина. Их предполагается распространять на государства, совершившие "недружественные действия" по отношению к России.

Указ ограничивает (может установить при необходимости полный запрет) заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, "совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения с физическими лицами в РФ.