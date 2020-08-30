Фото: Михаил Тихонов / Moscow-Live.ru 8 августа в Следственный комитет обратилась дознаватель отдела полиции "Зареченский" в Туле. 31-летняя капитан заявила, что ее изнасиловал коллега - участковый из того же отдела, 27-летний старший лейтенант

Фото: Михаил Тихонов / Moscow-Live.ru

8 августа в Следственный комитет обратилась дознаватель отдела полиции "Зареченский" в Туле. 31-летняя капитан заявила, что ее изнасиловал коллега - участковый из того же отдела, 27-летний старший лейтенант, сообщает "Тульская прессса". Из заявления следует, что преступление было совершено в неслужебное время. Около 7.30 утра участковый запихнул дознавателя в багажник своего автомобиля и вывез в район лесопосадки, которая находится неподалеку от деревни Прудное. Там старший лейтенант совершил в отношении нее действия сексуального характера. По неофициальной информации, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам). Подозреваемый задержан. Управление МВД России по Тульской области сообщило, что по факту противоправного деяния, совершенного сотрудником полиции в Туле, проведена служебная проверка.

Принято решение об увольнении полицейского со службы в органах внутренних дел "по отрицательным основаниям". Кроме того, его действиям будет дана правовая оценка, заявили в УМВД.