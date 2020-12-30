Генпрокуратура сообщила о росте преступности в 50 регионах по итогам года

Moscow-Live / Акишин Вячеслав В целом, по оценке Генпрокуратуры, криминогенная ситуация в России по итогам 11 месяцев 2020 года остается относительно стабильной. Общее число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и достигло почти 1,9 млн., что примерно соответствует данным прошлых лет

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Рост числа преступлений зафиксирован за 11 месяцев этого года в 50 регионах России. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры о состоянии преступности за январь - ноябрь 2020 года, данные которого приводит ТАСС.

"С разной интенсивностью рост преступности отмечается в 50 регионах. В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс.), Москве (на 4,9 тыс.) и Новосибирской области (на 4 тыс.)", - говорится в документе. Наибольшее снижение преступлений зарегистрировано в Воронежской области, Северной Осетии и Тюменской области.

В целом, по оценке Генпрокуратуры, криминогенная ситуация в России по итогам 11 месяцев 2020 года остается относительно стабильной. Общее число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и достигло почти 1,9 млн., что примерно соответствует данным прошлых лет. При этом более 80% всех преступлений пришлось на города и поселках городского типа, на сельскую местность - каждое пятое преступление. За последние три года общий уровень преступности снизился, при этом по особо тяжким и тяжким преступлениям, наоборот, увеличился. На деяния небольшой и средней тяжести приходится более 72% всех преступлений.

За 11 месяцев 2020 года в результате различных преступлений в России погибли более 20 тыс. человек, почти 33 тыс. пострадали. Как следует из материалов надзорного ведомства, число погибших сократилось на более чем на 5%, пострадавших - почти на 7%. "В целом в стране фиксируется сокращение числа погибших в результате преступных посягательств (20,9 тыс. - на 5,3% меньше, чем годом ранее), а также количества лиц, которым в результате совершенных в отношении них преступлений причинен тяжкий вред здоровью (на 6,8%, до 32,7 тыс.)", - указано в документе.

В Генпрокуратуре сообщили, что за последние три года в России последовательно сокращается общее число зарегистрированных убийств. В сравнении с январем-ноябрем 2017 года их количество снизилось на 20,4% (с 9,1 тыс. до 7,2 тыс.). В этом году наибольшее число убийств совершено в Свердловской, Московской областях и Республике Татарстан. Одновременно с этим снижается количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - за три года их массив сократился на 18,4% (с 22,8 тыс. до 18,6 тыс.). На 2,6% в этом году уменьшилось количество преступлений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.

Число преступлений террористического характера за два года в России выросло на 40%. Половина из них приходится на регионы, входящие в Северо-Кавказский федеральный округ. В этом году возросло количество уголовных дел по фактам организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем (рост на 79,5%), организации деятельности террористической организации и участия в ее деятельности (рост на 42,2%).

Кроме того, по сравнению с прошлым годом почти вдвое - на 47,1% - выросло количество выявленных преступлений экстремистской направленности. Большинство преступных проявлений экстремизма связаны с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности (347), 318 из них совершены с использованием интернета.

Почти четверть всех преступлений, совершенных в стране, приходится на киберпреступления, которых в России зафиксировано более 461 тысячи. Двумя годами ранее удельный вес таких деяний был втрое меньше. Вместе с тем в Генпрокуратуре сообщили, что темпы роста количества киберпреступлений в сравнении с итогами первого полугодия 2020 года замедлились с 91,7% до 76,6%.

В этом году более 70% всех мошенничеств совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Всего их зафиксировано свыше 215 тыс., что на 76,1% больше, чем годом ранее. "При совершении 25,5 тыс. мошенничеств использовались электронные средства платежа. Заметное увеличение [числа] таких деяний зафиксировано в большинстве регионов", - сообщили в Генпрокуратуре.

В целом, как и прежде, на состояние преступности в значительной мере влияют деяния против собственности, на которые приходится более половины всех выявленных преступлений. Среди них наибольшие темпы прироста (на 30%) отмечаются у различного рода мошенничеств. В результате их доля в структуре преступности увеличилась с 12,6% до 16,2%.

Наиболее распространены мошенничества в Мурманской области, Коми и Москве, наименее - в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Самыми распространенными преступлениями против собственности по-прежнему являются кражи, которых за 11 месяцев было зафиксировано более 691 тыс., но за последние три года в структуре преступности их доля немного снизилась (с 38,4% до 36,6%). В этом году выявлено на 19,8 тыс. меньше краж, чем годом ранее.

Также за 11 месяцев 2020 года зафиксировано почти 103 тыс. преступлений экономической направленности. Ущерб от экономических преступлений на стадии предварительного следствия оценивается более чем в 315 млрд рублей. Каждое четвертое такое преступление совершено в крупном и особо крупном размере. А недерие бизнеса к силовикам и судам в этом году достигло рекордных значений.

По данным Генпрокуратуры, последние три года небольшими темпами увеличивается массив преступлений коррупционной направленности, их количество за этот период выросло с 28,3 тыс. до 29,4 тыс. В их структуре на факты взяточничества приходится менее половины выявленных преступлений (13,7 тыс.). По сравнению с 2019 годом количество взяточничеств возросло на 5%. Каждый третий факт является мелким взяточничеством. В тройку регионов с наибольшим их числом вошли Республика Башкортостан, Ставропольский край и Москва.