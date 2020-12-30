ВСЕ ФОТО руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным

Пресс-служба Правительства России "Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно прямо на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции", - заявила Скворцова

Россия 24 / youtube.com 24 декабря стало известно, что в грузинских аптеках начали продавать пищевые добавки местного производства под названием "Благодать Господня", которые якобы "помогают победить коронавирус"

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В России разработаны и запатентованы два новейших препарата от коронавирусной инфекции, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Фрагмент встречи показали в эфире телеканала "Россия-24".

"Оба [препарата] уникальные, не имеющие аналогов в мире. Препарат, о котором я хотела бы сказать, это первый препарат этиотропный, влияющий непосредственно прямо на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции", - заявила Скворцова.

По ее словам, сейчас завершены доклинические исследования этого антидота, которые показали эффективность более 99% и высокую безопасность препарата. Если клинические испытания этого препарата будут успешными и подтвердят его эффективность, это будет первый противовирусный препарат прямого действия в мире. Клинические испытания планируется начать до нового года.

Второй препарат, по словам Скворцовой, предназначен для профилактики и угнетения так называемой цитокиновой реакции, возникающей при самых сложных формах коронавирусной инфекции. Это реакция иммунитета, которая приводит к поражению тканей организма. "Этот препарат уже закончил клинические исследования, в настоящее время - последняя стадия его регистрации", - сказала Скворцова.

24 декабря стало известно, что в грузинских аптеках начали продавать пищевые добавки местного производства под названием "Благодать Господня", которые якобы "помогают победить коронавирус". По словам одного из создателей "лекарства" Анзора Джапаридзе, препарат создан еще во время первой волны коронавируса, однако из-за бюрократических формальностей в аптечной сети он появился только в ноябре.

"Божью благодать" нужно принимать утром натощак, перед этим обязательно перекрестившись", - подчеркнул Джапаридзе. Специалисты же говорят, что пищевые добавки не могут излечить пациентов от коронавируса и призывают граждан не заниматься самолечением. Против продаж "Божьей благодати" выступила и грузинская церковь, заявив, что использование имени Бога при продаже пищевых добавок неприемлемо.