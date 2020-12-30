В списке публичных людей, которые вызывают у россиян наибольшее доверие, с осени произошли рокировки. Об этом говорится в исследовании "Рейтинг доверия "Ромир" ТОП-100", данные которого приводит РБК.

В первую пятерку рейтинга попали президент Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу (он поднялся на три пункта с осени), третье место занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Министр иностранных дел Сергей Лавров опустился за три месяца на два пункта (со второй на четвертую позицию).

На пятом месте премьер-министр Михаил Мишустин, за ним - телеведущий Андрей Малахов (оба поднялись на один пункт по сравнению с осенним рейтингом). За ними следуют актер Константин Хабенский (+2 пункта) и телеведущий Иван Ургант (+3 пункта). Замыкают десятку оппозиционер Алексей Навальный, который опустился на пять пунктов по сравнению с прошлым рейтингом, и телеведущий Владимир Соловьев, чей рейтинг остался неизменным.

Самый большой прогресс с осени в рейтинге показали музыкант Василий Вакуленко (Баста) - он поднялся вверх на 35 мест, с 66 на 31 - и ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе, который впервые попал в рейтинг, оказавшись сразу на 43 месте. Самое большое падение - у актера и режиссера Ивана Охлобыстина, он опустился с 44 на 79 место рейтинга.

Как отметил глава "Ромир", вице-президент Gallup International Андрей Милехин, в нынешнем рейтинге присутствует большое количество творческой интеллигенции, но практически отсутствуют ученые и региональные лидеры. Похожая ситуация сложилась около года назад, когда блогеры стали теснить телеведущих, а бессменное лидерство Путина в рейтинге объясняется тем, что президент остается лидером большинства.

Комментируя методологию исследования, замдиректора "Левада-центра" Денис Волков отметил, что опрос проводился через мобильное приложение и "отсек" самую старшую категорию населения, однако в целом результаты кажутся вполне оправданными. По мнению политолога Дмитрия Фетисова, позиция в рейтинге зависит как от содержания заявлений и действий персоны, так и от количества инфоповодов с ее участием.

Годом ранее топ-10 списка вызывающих наибольшее доверие людей выглядел так: Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Владимир Жириновский, Дмитрий Медведев, Андрей Малахов, Иван Ургант, Владимир Познер, Владимир Соловьев, Алексей Навальный. За год в десятке успели побывать журналист Юрий Дудь, актер и пародист Максим Галкин и телеведущий Александр Гордон.