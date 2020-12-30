Хабаровск, 10 октября 2020 года

Штаб Навального в Хабаровске / Twitter

Следственный комитет прекратил производство по уголовному делу о неоднократных нарушениях на митингах (так называемая дадинская статья 212.1 УК) против участника акций протеста в Хабаровске Александра Приходько.

Следователь сослался на постановление Конституционного суда по жалобе первого осужденного по этой статье Ильдара Дадина и признал, что неоднократное участие Приходько в акциях в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала не носило криминального характера.

Действия активиста не создавали общественной опасности, так как не могли нанести вред здоровью граждан, имуществу или другим ценностям, охраняемым законом, сообщила координатор юридической помощи "ОВД-Инфо" Алла Фролова. Приходько имеет право на реабилитацию.

Активист был задержан при грубом разгоне акции протеста в Хабаровске 10 октября. В сентябре Приходько дважды штрафовали по статье об участии в мероприятии, создавшем помехи движению транспорта и инфраструктуре (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

В Москве на прошлой неделе по "дадинской" статье была осуждена на два года условно муниципальный депутат Юлия Галямина. Суд счел ее действия "деструктивными", а также заявил, что акции, которые она организовывала и в которых принимала участие, не были мирными и "создавали угрозу общественной безопасности".