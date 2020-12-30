Ломоносовский районный суд Ленинградской области прекратил дело муниципального депутата от "Единой России" Евгения Будаева, задержанного во время кражи рельсов. Об этом говорится в карточке дела, которое рассматривал судья Павел Летников.

В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что Будаеву назначили судебный штраф в размере 10 тысяч рублей, поскольку он признал вину и сделал пожертвование детскому дому. Кроме того, депутат "принес официальные извинения РЖД", пишет "Медиазона".

40-летнего Евгения Будаева, который был депутатом Лебяженского поселения, вместе с помощником по имени Шамиль задержали утром 7 декабря во время кражи рельсов у форта Красная Горка. Полицейские приехали по жалобе местных жителей, когда Будаев пилил рельс на куски. Он говорил, что рельс был "бэушный" и что он собирался использовать его для строительства подъездного пути на своей пилораме. Свое задержание полицией Будаев назвал "недоразумением", сообщало агентство 47news.

Депутат перекладывал вину за произошедшее на РЖД (за бесхозяйственность) и МВД (за формализм). "На самой платформе уже нет рельсов. Все разворовали. Как коршуны на эту дорогу. Это РЖД её бросило, не законсервировали. А транспортная полиция галочки себе зарабатывает, даже камеры поставили", - оправдывался вороватый законодатель.

Себя Будаев считал в этой истории пострадавшим. "Я день потерял, во-вторых, оборудование забрали. И рельс, кстати, тоже", - сказал он, добавив, что "рассчитывал на понимание" со стороны силовиков.

В отношении народного избранника завели дело о покушении на кражу (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 158 УК РФ), поскольку он "не довел свой преступный умысел до конца", объясняли в СК РФ. РЖД оценивала стоимость похищенного имущества в 15 тысяч рублей.