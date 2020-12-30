Почти 71 тыс. россиян умерли из-за коронавируса с начала пандемии, еще более 45 тыс. человек с положительным тестом на ковид умерли по другим причинам, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Пресс-служба Правительства России Уровень смертности в России за январь-октябрь 2020 года достиг максимального значения за последние десять лет

Moscow-Live / Ольга Шуклина

Почти 71 тыс. россиян умерли из-за коронавируса с начала пандемии, еще более 45 тыс. человек с положительным тестом на ковид умерли по другим причинам, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия-24".

"70 921 умерший - это умерший исключительно от причины смертности "ковид", он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению. Еще 45 109 - смертность от других причин, не ковида, но во всех этих случаях был у умершего положительный тест на ковид", - сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что цифра в последующие месяцы может "несколько корректироваться", так как каждый день приходят обновленные данные патологоанатомических вскрытий. Говоря о втором показателе, Голикова пояснила, что смертность связана с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями и болезнями органов дыхания. "Для оценки ситуации влияния, то есть последствий, мы учитываем вот эти 45 109 - как смертность, на которую ковид повлиял или его последствия", - добавила она.

Названные Голиковой показатели соответствуют представленным ранее данным Росстата за период с апреля по ноябрь включительно, согласно которым в общем сложности в стране в эти месяцы зарегистрировали около 116 тыс. смертей пациентов с коронавирусом. Накануне Голикова в ходе брифинга в правительстве пояснила, что смертность за январь - ноябрь выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, более 81% прироста приходится на летальные исходы из-за коронавируса.

О том, что уровень смертности в России за январь-октябрь 2020 года достиг максимального значения за последние десять лет, ранее сообщили СМИ со ссылкой на данные Росстата. К 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения, но в 2020 году показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за десять лет - с 2010 года, когда смертность выросла на фоне аномально жаркого лета. Голикова, говоря о росте смертности за десять месяцев на 9,7%, ранее отмечала, что без пандемии смертность в России существенно снижалась бы, а не повышалась. В конце года власти прогнозируют рост смертности, в том числе в связи с традиционным ростом смертности зимой.

В начале декабря Голикова заявила, что и оперативный штаб, и Росстат предоставляют достоверные данные о смертности из-за коронавируса. По ее словам, Россия никогда не скрывала реальной смертности, а данные оперштаба и Росстата по смертности от коронавируса различаются по объективным причинам: оперштаб учитывает текущие случаи, в которых был подтвержден коронавирус, а Росстат - также случаи после проведения вскрытия.