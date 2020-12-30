ВСЕ ФОТО Представители ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову с требованием предоставить доказательство того, что братья Тимурзиевы, убитые 28 декабря в Грозном, были террористами

The Magas Times / Telegram Рамзан Кадыров на месте нападения террористов на сотрудников ППС в Грозном

Глава и правительство Чеченской Республики Погибший во время вооруженного нападения в Грозном младший сержант полиции Магомед Джабраилов

МВД по Чеченской Республике

Представители ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову с требованием предоставить доказательство того, что братья Тимурзиевы, убитые 28 декабря в Грозном, были террористами. Обращение ингушских родов опубликовано на странице Рамзана Султыгова в Facebook, передает "Дождь".

В понедельник Рамзан Кадыров сообщил, что вооруженные ножами мужчины напали на сотрудников ППС в центре Грозного. В результате инцидента погибли полицейский и оба нападавших. Глава Чечни отметил, что в нападении участвовали двое братьев - уроженцы Ингушетии, переехавшие в республику в 2012 году и работавшие в пекарне.

Обращение тейпов к Кадырову записано на ингушском языке. "Убитые в Грозном - это наши люди, и если они действительно были террористами, то опубликуйте доказательства, ведь должно быть видео. Во-вторых, вы не по праву удерживаете родителей и сестру убитых, мы требуем их отпустить", - говорит на видео общественный деятель Сараждин Султыгов (перевод по "Кавказ.Реалии").

Султыгов отметил, что он выступает от лица братских тейпов и озвучивает согласованную с ними позицию. Ингушские тейпы также потребовали выдать тела братьев Тимурзиевых, чтобы "похоронить их как полагается".

Как отмечает издание, инцидент в Грозном вызвал резонанс в Ингушетии - несколько общественных деятелей и блогеров усомнились в том, что убитые были боевиками, и потребовали опубликовать видеодоказательства официальной версии. Особо подчеркивалось, что проспект Путина, на котором произошла стрельба, "просто напичкан видеокамерами".

Султыгов также написал, что один из родственников братьев Темурзиевых подал заявление в Следственный комитет России с требованием провести проверку их смерти. Согласно заявлению, у семьи погибших есть основания полагать, что они "были неправомерно убиты силовиками". Там также отмечается, что видео с кадрами инцидента, опубликованное в интернете , неполное и на нем не запечатлен сам момент нападения. Родственник, подавший заявление, пожелал остаться анонимным, сославшись на возможное давление со стороны силовиков.

Ранее в оппозиционном Кадырову телеграм-канале 1ADAT появилось сообщение о том, что кадыровцы похитили отца, мать и 20-летнюю сестру Темурзиевых, проживавших в Грозном. Сообщается также о том, что были похищены друзья и одноклассники погибших братьев.

Чеченское МВД сообщало, что погибший полицейский - 22-летний младший сержант полиции Магомед Джабраилов, который начал работать в полиции в сентябре 2020 года. Его отец Хизер Джабраилов также был полицейским и погиб 19 лет назад в результате подрыва.

Кадыров ответил ингушским тейпам в грубой форме

На совещании с силовиками Рамзан Кадыров ответил ингушским старейшинам в оскорбительной форме, обращаясь к ним как представителям женского рода, отмечает 1ADAT. Глава Чечни также пригрозил всем недовольным, включая родственников погибших, что все они будут привлечены к ответственности как "пособники террористов".

По словам Кадырова, силовики будут "вытаскивать провокаторов из Ингушетии и сажать их в Чечне".