По словам Дмитрия Пескова, активность силовых органов вокруг оппозиционера в последние дни не вызывает у президента "никаких чувств"

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин "не бьется в истерике" и не испытывает никаких чувств в связи с возбуждением уголовного дела о мошенничестве в отношении Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Коммерсант FM". Навальный после выхода пресс-релиза СК об уголовном деле написал, что так выглядит "путинская истерика".

"Вы знаете, Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом", - сказал Песков. На вопрос о том, не вызывает ли у президента беспокойства вся ситуация с оппозиционером, представитель Кремля ответил, что у Путина она "не вызывает никаких чувств".

"У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством. Чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году. И мобилизацию вызывают те вопросы, которые еще остро стоят на повестке дня".

Песков добавил, что ведомства "в установленном порядке" докладывают главе государства о своей работе, но это не значит, что о любом деле "в отношении того или иного гражданина Российской Федерации докладывают президенту".

По версии Следственного комитета, связанные с Навальным фонды собрали более 588 млн рублей пожертвований от граждан. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов, однако Навальный совместно с "иными лицами" якобы потратил 356 млн рублей на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)".

Политик после выхода этого пресс-релиза напомнил, что не получает денег ни от Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), ни от своих штабов, и регулярно отчитывается от своих доходах и расходах. Днем ранее московское управление ФСИН обвинило находящегося на реабилитации в Германии оппозиционера в уклонении от контроля как условно осужденного по делу "Ив Роше".

Ведомство сослалось на медицинский отчет о лечении Навального в Берлине, опубликованный в журнале Lancet. В статье указывалось, что пациент выздоровел и восстановился, причем имя Навального в отчете ни разу не упоминается: говорится лишь, что речь идет о мужчине 44 лет, который пережил отравление нервно-паралитическим агентом класса "Новичок". Таким образом, по мнению Навального, ФСИН вопреки официальной позиции российских властей фактически признала, что он был отравлен этим веществом.

Ведомство предписало политику явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию утром 29 декабря, пригрозив в противном случае заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. При этом испытательный срок Навального по этому делу истекает 30 декабря.