Лефортовский районный суд Москвы арестовал бывшего сотрудника силовых структур Николая Колабухова по подозрению в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 29 декабря в отношении Колабухова Николая Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с перемещением носителей таких сведений за пределы РФ"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2021 года", - сообщили в среду ТАСС в пресс-службе суда.

Там не привили других сведений, но источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что Колабухов ранее работал в российских спецслужбах. Кроме того, человек с точно такими же фамилией, именем и отчеством является заместителем генерального директора дочерней компании РЖД, АО "Скоростные магистрали", сказано на сайте данной организации.

Информация о том, что Колабухов арестован, появилась вечером 29 декабря в картотеке суда. Однако вскоре - меньше чем через час - карточка из базы суда пропала, отмечает "МБХ медиа". В АО "Скоростные магистрали" информагентству заявили, что Колабухов там больше не работает: "Не можем сказать, сколько времени, но он ушел недавно".

Имя Колабухова фигурирует в списке членов Ассоциации ветеранов и сотрудников служб безопасности, сохранившемся на сайте "Персона РФ". На сайте ассоциации говорится, что ее учредили ветераны и сотрудники служб безопасности президента. К таковым можно отнести ФСБ и ФСО.