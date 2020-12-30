Алексей Константинов

Ярославская областная дума

В автомобильной аварии в Тверской области погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в соцсети.

"Трагически погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Дмитриевич Константинов. Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области", - написал он.

По информации СМИ, ДТП произошло на 20-м километре дороги "Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск". Как уточнили в пресс-службе областной думы, в среду спикер был в рабочей поездке в Ростовском районе, после чего он отпустил водителя и на личной машине уехал в Тверскую область на новогодние праздники. Информацию о ДТП подтвердили в полиции, передает ТАСС.

Алексей Константинов родился 6 февраля 1964 года в Ереване, сообщает "Интерфакс". 9 сентября 2018 года он был избран депутатом Ярославской областной думы, а 25 сентября 2018 года стал председателем законодательного собрания. Константинов также занимал должность секретаря регионального отделения "Единой России".